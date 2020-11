¿Billie Eilish y Bhad Bhabie son enemigas? Explican por qué ya no se hablan

La rapera Bhad Bhabie dio una entrevista con Entertainment Tonight, donde habló sobre su tensa relación con Billie Eilish, la famosa cantante de “Bad Guy” y “No time to die”.

Si recuerdas, las dos pasaron bastante tiempo juntas, situación que los fans de ambas artistas noticias en sus redes sociales.

En marzo, se le preguntó a Bhad Babie sobre Billie y dijo: "No sé si Billie es mi amiga. Cada vez que le mando un mensaje de texto y le doy mi número, ella simplemente no me envía un mensaje de texto".

Esta es la razón de la enemistad con Billie Eilish

Y en la entrevista de la semana pasada, Bhad Babie explicó por qué cree que ya no se hablan.

"Siento que alguien le habló al oído acerca de mí y le hizo pensar que yo era una mala persona", dijo Bhad Bhabie.

"O se estaba volviendo demasiado grande y no quería asociarse con mi marca. Y eso está perfectamente bien, lo entiendo, pero apesta cuando tienes un amigo y simplemente desaparece", aseguró.

"Pero no estoy enojado con ella, ella no está enojada conmigo. Es lo que es. Siempre la apoyé. Siempre estuve allí, pero, ya sabes, pasan cosas".

Cuando se le preguntó sobre una colaboración, Bhad Babie dijo: "Eso no depende de mí. No creo que su equipo se acerque nunca a mí. Mucha gente no quiere asociarse con mi marca, creen que soy así , como, malvado, diablo niño".

"Lo entiendo. Si hubiera un niño en la escuela que yo pensara que estaba loco, tampoco querría que mi niño saliera con ellos".

Hasta el momento, la famosa cantante de “Everything i wanted” no ha dado a conocer su postura tras la entrevista de su ahora “enemiga”, sin embargo, te invitamos a seguir de cerca La Verdad Noticias y las actualizaciones del pleito entre ambas estrellas.

