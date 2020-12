Billie Eilish y Apple Music anuncian un programa especial de Navidad

La estrella del pop, Billie Eilish, lanzó seis partes de 'Me & Dad Radio series' a principios de este año, en el que ella y su padre (Patrick O'Connell) discutían una gama de temas y compartían algo de su música favorita.

Esta noche (9 de diciembre), Eilish recurrió a las redes sociales para revelar que regresará a Apple Music para un programa especial de Navidad, se trata de 'The Holiday Edition'. El programa se transmitirá en la estación este viernes (11 de diciembre) a las 12 pm (PT) / 8 pm (GMT).

Billie Eilish - “the holiday edition”

A radio show + playlist on @applemusic 1

Billie Eilish también se presentará en el décimo concierto benéfico anual Home For The Holidays de Cyndi Lauper el viernes por la noche, uniéndose a artistas como Taylor Swift y Phoebe Bridgers para el evento virtual.

Billie Eilish reveló sus canciones favoritas del 2020

Mientras tanto, Eilish reveló recientemente algunas de sus mejores canciones del año, dando un reconocimiento especial a The Strokes y su último álbum 'The New Abnormal'. “Hay algo sobre The Strokes, no sé qué es, hombre”, dijo la cantante sobre la banda de Nueva York.

La cantante de 18 años también mencionó lo mucho que le gustan las canciones de esta banda: “Me encanta 'At The Door', me encantan las melodías, me encanta la letra, me encanta todo. The Strokes tocó un nervio”.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish canceló recientemente su gira mundial 'Where Do We Go?'. "Hemos probado tantos escenarios diferentes como fue posible para la gira, pero ninguno es posible", dijo a los fanáticos.