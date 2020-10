¿Billie Eilish vive en una lujosa mansión? Esta es en realidad su casa

Billie Eilish es una de las artistas jóvenes más exitosas de nuestro tiempo, pero todavía vive modestamente. Si bien la mayoría pensaría que la joven estrella vive en una lujosa mansión en algún lugar, ese no es el caso.

Lo crea o no, la cantante ganadora del Grammy todavía vive en casa con sus padres.

A pesar de que Billie Eilish tiene solo 18 años, ha logrado mucho más que la mayoría de las personas en su vida. Su carrera comenzó cuando tenía solo 13 años después de lanzar su canción debut "Ocean Eyes" en Soundcloud.

Las cosas mejoraron para Eilish en 2019, cuando lanzó su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? El álbum fue un gran éxito, vendiendo más de 1.3 millones de copias en solo 3 meses.

También obtuvo importantes elogios de los críticos y ganó cinco premios Grammy, incluido el álbum del año, según el sitio web de los premios Grammy.

Billie Eilish todavía vive con su familia

Aunque muchos supondrían que una artista de éxito como Eilish tiene su propia casa lujosa, en realidad todavía vive en casa con sus padres.

Ella compartió durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live que nunca se mudó después de su gran éxito. Luego, Kimmel le preguntó si vive con sus padres o si técnicamente viven con ella.

Algunos pensarían que Eilish vive en una lujosa mansión, sin embargo, continúa viviendo con sus padres.

"Ambos probablemente. Estoy viviendo con ellos en casa, y luego de gira, ellos viven conmigo. Eso es lo que es."

Eilish también confirmó que su casa es la misma en la que ella creció con sus papás, hermano y su mascota. Según Elish, su hermano se mudó, pero aún regresa a casa con frecuencia para "lavar la ropa".