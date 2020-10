Billie Eilish, una de las estrellas invitadas en iHeartRadio Jingle Ball 2020/Foto: Celebzz

Ninguna temporada navideña estaría completa sin el iHeartRadio Jingle Ball presentado por Capital One, y este año no será diferente. El iHeartRadio Jingle Ball llegará (virtualmente) el jueves 10 de diciembre y presenta una alineación llena de estrellas.

Actuando durante el iHeartRadio Jingle Ball 2020 estarán Billie Eilish, Doja Cat, Dua Lipa, Harry Styles, Lewis Capaldi, Sam Smith, Shawn Mendes y más.

Los fanáticos no solo podrán ver actuaciones increíbles, incluidas versiones nunca antes escuchadas de canciones navideñas icónicas, sino que el evento llevará a las casas de los fans, a los mejores artistas de la actualidad mientras comparten sus tradiciones navideñas.

El público podrá sintonizar para ver el iHeartRadio Jingle Ball 2020 el jueves 10 de diciembre a las 9 p.m. ET/6 p.m. PT en la aplicación CW y CWTV.com, así como escuchar 95 estaciones de radio iHeartMedia CHR en todo Estados Unidos y la aplicación iHeartRadio.

The CW también transmitirá el evento como un especial de TV exclusivo el lunes 14 de diciembre a las 8 pm ET / PT.

Billie se presentará por primera vez en uno de los conciertos navideños más esperados. Además, también estarán otras estrellas como Dua Lipa, Harry Styles, Sam Smith, Shawn Mendes, entre otros/Foto: Sunny 99 iHeart

iHeartRadio Jingle Ball celebrará su aniversario

Y para entusiasmarse con el programa de este año, los fanáticos pueden ver el especial de una hora "iHeartRadio Jingle Ball Greatest Moments", que celebra el 25 aniversario del programa anual al echar un vistazo a las actuaciones y los momentos especiales detrás del escenario de años pasados el jueves de diciembre. 3º a las 8 pm ET / PT en The CW.

Por sexto año consecutivo, Capital One será el socio presentador nacional del iHeartRadio Jingle Ball.

Los tarjetahabientes de Capital One estadounidenses tendrán la oportunidad exclusiva de participar en el concurso "Capital One Holiday Jam" para tener la oportunidad de ser uno de los 25 afortunados ganadores que aparecen en un clásico festivo virtual que canta junto con un artista principal de Jingle Ball.

Los ganadores también escucharán al artista en una reunión virtual privada y una discusión de mezcla.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Los titulares de tarjetas de Capital One pueden participar en el concurso desde el 5 de noviembre a las 12:00 am ET hasta el 16 de noviembre a las 11:59 pm ET. ¿Te gustaría escuchar a Billie Eilish cantar uno de los clásicos musicales de Navidad? En La Verdad Noticias te mantendremos informado sobre este evento.