¿Billie Eilish tiene novio? Esto es lo que sabemos

Quizás más que muchos otros cantantes en la actualidad, Billie Eilish tiene fanáticos curiosos por saber todo lo posible sobre su vida personal. Ciertamente no es tímida para compartir algunas cosas, pero cuando se trata de un novio la cantante suele mantenerlo en secreto.

Con todo la fama que ha logrado en estos últimos años es normal que los fanáticos se pregunten si la intérprete de ‘Bad Guy’ está saliendo con alguien actualmente. Así que hoy abordaremos el tema que tanto ha dado vuelta en la cabeza de los fans: ¿Billie Eilish tiene novio?

La cantante de 'Bad Guy' está en todas partes

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, desde que su álbum de estudio debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? llegó a los estantes en 2019, Billie Eilish ha sido ineludible en la industria de la música.

"Bad Guy" fue, por supuesto, su single de gran avance. Pero incluso después de eso, los fanáticos no se cansan de temas exitosos como "Everything I Wanted" y "My Future". Incluso con un solo álbum de estudio, Billie Eilish ha ganado siete premios Grammy.

La cantante también fue elegida para cantar el tema homónimo de la película de James Bond No Time to Die . Pero debido a la pandemia del Covid-19, la película llegará a los cines en octubre de 2021, más de un año y medio después del lanzamiento de la canción de Eilish.

¿Billie Eilish está saliendo con alguien?

Entonces, con toda esa fama y éxito, los fanáticos podrían preguntarse si Eilish tiene a alguien con quien compartirlo. El documental de 2021 ‘Billie Eilish: The World's a Little Blurry’ lo aclara un poco.

Parte de la función, que está disponible para transmitir en el Apple TV +, se ocupa de la ruptura entre la cantante y su entonces novio Q. La cantante y el rapero aparentemente tuvieron una relación tumultuosa. Sin embargo, parece que Eilish está soltera actualmente.

El documental ‘Billie Eilish: The World's a Little Blurry’ no revela ninguna relación nueva para la cantante. Además, no se le ha visto en público con otro novio. y tampoco hay rumores de que se esté viendo con alguien.

Elish suele mantener su vida personal en privado

Dicho esto, Eilish es conocida por hacer todo lo posible para mantener su vida personal en privado. Así que es posible que haya encontrado un nuevo amor, pero está eligiendo mantenerlo en silencio, al menos por ahora.

Si Eilish no está en una relación, es probable que esté eligiendo centrarse en otras prioridades en este momento. Después de todo, su carrera la mantiene extremadamente ocupada en este momento.

Agregue a eso las complicaciones de las citas durante la pandemia del coronavirus (COVID-19) y la recuperación de una mala ruptura. Y se hace evidente por qué Eilish podría no estar buscando activamente el romance en este momento.

