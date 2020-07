Billie Eilish tiene grandes noticias: Lanzará su nuevo single “My Future”/Foto: Diario AS

Nuestra novata del Año 2018, Billie Eilish ha anunciado que lanzará un nuevo sencillo llamado "My Future" la próxima semana el 31 de julio. La canción marca su primera música nueva desde "No Time to Die", su tema musical de James Bond de febrero, que de alguna manera se siente como una vida atrás. También sigue su 2019 ofreciendo "Everything I Wanted".

No está claro si "My Future" es un lanzamiento independiente o tomado de un proyecto más grande. No hemos escuchado mucho en cuanto a un nuevo disco, el seguimiento del álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, pero no es que la estrella del pop de 18 años haya estado inactiva.

Otros proyectos de Billie Eilish

Ella y su padre lanzaron recientemente su propio programa de radio en Apple Music, y Eilish realizó un concierto de cuarentena desde su casa con la ayuda del hermano mayor Finneas. También le han dado entrevistas sobre temas sociales e imagen corporal, y se rumorea que forma parte del nuevo podcast de Office presentado por el propio Kevin Malone.

Además, para comenzar el año, Eilish dominó los Grammys 2020, barriendo todas las categorías importantes del campo: Canción del año, Mejor artista nuevo, Grabación del año y Álbum del año.

Es la primera y más joven artista femenina en ganar los cuatro en una noche, y solo la segunda artista en hacerlo. Christopher Cross lo hizo en 1981, mientras que Adele ganó los cuatro en años diferentes.

Billie, junto con su hermano y productor musical Finneas O'Connell, se llevaron a casa los Grammys más importantes del 2020 y muchos otros. La joven cantante superó a Taylor Swift en ser la artista más joven en conseguir el premio por Mejor Álbum del Año/Foto: TN

Recientemente lanzó un cortometraje, “Not My Responsibility”, y emitió una declaración poderosa sobre la vergüenza corporal durante la fecha de lanzamiento de su “Where do we go? Tour".

En una nueva entrevista con GQ, Eilish entró en detalles más personales con respecto a su propia imagen y por qué presenta su cuerpo al mundo de la manera en que lo hace. También habló sobre su estado como "clickbait" de los principales medios de comunicación.

En la película, la megaestrella de 18 años admitió que "nunca se sintió deseada" antes. “Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos”, dijo ella. "Es una gran cosa en mi vida que siento que alguien nunca me ha deseado físicamente". Por lo que la cantante tuvo que aprender a querer su imagen y tratar de lidiar con las críticas de los haters.