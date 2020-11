Billie Eilish tenía voz de bebé y AVERGONZADA aseguraba sentirse como una parodia

Billie Elish creadora de exitos como Bad Guy puede haber cautivado a los oyentes y ganado elogios de la crítica por su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go pero ella es completamente más crítica cuando mira hacia atrás.

En una entrevista para Zane Lowe no dudo en revelar varios de sus secretos más profundos al recordar las criticas que ella misma se hacía al escuchar su propia música. La Verdad Noticias te trae las fuertes declaraciones de la cantante.

Billie Eilish aseguraba cantar como la voz de un bebé.

Billie Eilish escuchaba su voz como la de un bebé

"Me encanta When We All Fall Asleep`, pero al mismo tiempo soy muy joven", recordó. 'Me gusta escucharlo y todo lo que escucho es como una voz de bebé. No lo sé. Es raro. Siento que las cosas nuevas que estamos haciendo son tan diferentes.

Es extraño cuánto creces en dos años ', agregó la joven de 18 años a Zane Lowe en su programa de Apple Music.

Ella continuó diciendo: 'Durante la mayor parte de este año, como la primera mitad de este año, me sentí muy atrapada en mi propia fachada de manera extraña ... Sucede ocasionalmente todavía, pero hubo un par de meses allí en los que pensé, todo lo que vestía, estaba como, "Oh, me parezco a Billie Eilish". Todo lo que dije, todo lo que hice.

Y luego hacíamos música y yo pensaba, esto no se siente cool, seguí sintiéndome mal ¿Cuál es la palabra? Inauténtico. Sí, una versión inauténtica de mí mismo, porque sentía que estaba siendo demasiado yo mismo '.

Sin embargo, la famosa cantante, que acaba de lanzar su nuevo sencillo Therefore I Am, no tiene reparos en amar su propia música, revelando que escucha sus propias melodías en su coche. '¿Por qué querría hacer música que no amo?' ella razonó - ¿y quiénes somos nosotros para discutir eso?

Billie tuvo mucho que celebrar recientemente, lanzó su nuevo sencillo y vio su bop Bad Guy alcanzar mil millones de visitas en YouTube. Lanzó el video de su exitoso sencillo en marzo pasado y celebró cuando la canción alcanzó un hito masivo.

Al compartir una captura de pantalla de la página de YouTube en su historia de Instagram, le dijo a sus 68.9 millones de seguidores: 'AYYYEEEEE BAD GUY HIT A BILLI'. A ella se unen en el club una serie de leyendas musicales, incluidos BTS, Justin Bieber, Ed Sheeran y Katy Perry.

