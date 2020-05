Billie Eilish sorprende en la nueva portada de Vogue ¡Pero lectores la odiaron!

Billie Eilish es la nueva cantante favorita de la industria de la moda y casi todos los brillantes de la moda han respaldado el talento estadounidense de 17 años incluidos American Vogue, Australian Vogue, V Magazine y ELLE.

Billie Eilish en el Instagram de Vogue China

La última revista de moda que se ha subido al tren de amor a Billie Eilish es Vogue China, que ha elegido a la cantante y compositora del Premio Grammy para su portada de junio de 2020.

Billie Eilish fue fotografiada por Nick Knight con un look creado por la estilista Daniela Paudice para Vogue China, que encantó a la mayoría de los fans de la intérprete.

Sin embargo, no todos los fans de Billie Eilish se mostraron emocionados por su portada en Vogue China, pues no recibió exactamente una ovación de pie. "¿Por qué siempre parece que está a punto de quedarse dormida? ¿Es esa su "cosa"? Harto de ver a esta chica en todas partes. Y el estilo es horrendo ”, escribió uno de los de la revista al ver la foto.

Billie Eilish rechazada por fans de Vogue China

Tras publicar de manera digital la nueva portada para junio con Billie Eilish a la cabeza, los fieles seguidores de Vogue, tanto dentro y fuera de China no tardaron en expresar sus opiniones.

“Esto ya es cansado. Y no estoy encantado en lo más mínimo. Es aburrida".

“Billie Eilish por Madame Tussauds. Ella ya no me emociona ”, dijo MON, “Me gusta Billie, pero cuanto más se pone de moda, menos me atrae. No me gusta esto y no creo que su estilo personal (aunque el mensaje que manda es muy dulce) sea digno de toda esta bienvenida por parte de la industria ", intervino otro internauta.

Pese a las críticas, los fans de la ganadora del Grammy no tardaron en defenderla y su paso por Vogue: "Billie es una chica hermosa y talentosa y esta portada es una de las mejores que Vogue China ha producido en mucho tiempo, si me preguntas".