Billie Eilish sorprende en Instagram con lo exóticas que lucen sus uñas ¡OMG!/Foto: GoodFan

Billie Eilish viaja en un tren expreso de popularidad en estos días. La cantante de 18 años saltó a la fama con canciones como "Bad Guy" y "Ocean Eyes" poniendo su nombre en las listas musicales de forma prácticamente indefinida.

Su reputación como estrella en ascenso sólo se reconoció aún más después de que surgió un poco de controversia cuando su imagen pública comenzó a incendiarse.

Es decir, que pocos artistas de la música llevaban una mirada o imagen pública que se pareciera a la de ella. La ropa holgada no era solo una preferencia de moda para ella, ¡se convirtió en su sello personal!

Irónicamente, su última publicación de Instagram, aunque una subida popular, parece tener a los espectadores desconcertados después de considerar su practicidad. ¡El desconcierto de la publicación se debe completamente a la longitud de las uñas de Billie!

Aunque elegante y coherente con las últimas noticias sobre su colaboración con la marca de ropa Gucci, numerosos espectadores no pudieron evitar pensar que no dieron en el blanco simplemente porque no son prácticas en la vida diaria.

“¿Cómo vas al baño con esas uñas?”, “¿Cómo se hurga la nariz?”, “Es demasiado largo, ¿Cómo comes?”, fueron algunos de los comentarios que Billi Eilish recibió en su publicación. Aunque ella no es la única famosa que ha usado las uñas con este exótico estilo, sí es una de las que más críticas recibe.

¿Billie Eilish sigue esta moda de las uñas por la cuarentena?

Algunas personas han especulado que quizás la cuarentena le ha estado afectando a Billie más de lo que ella admitirá. Ella y su hermano compartieron durante una entrevista que los cierres afectaron a todos, incluso a ellos.

“Fue durante las dos primeras semanas. Y luego dejó de serlo. Quiero decir, las dos primeras semanas, fue genial porque realmente pensé, "Esto solo durará un par de semanas y volveremos de gira, pero solo tendremos un pequeño momento para respirar", explicó según el medio The Blast.

Billie ha impuesto moda entre sus fanáticos, y en diversas ocasiones genera opiniones divididas por su estilo/Foto: Show News

Ella pasó a detallar cómo, aunque tomarse un descanso fue agradable, ha estado ansiosa por hacer más música. Esto en realidad la motivó a hacer ese video musical del centro comercial y otros proyectos.

“Ha sido bastante horrible últimamente. He intentado sacar el máximo provecho y decir: "Bueno, este es el mayor tiempo libre que he tenido en cinco años, ¡más que eso! Desde que empezó todo, no he tenido ni un respiro, así que es agradable hasta cierto punto y luego es como, ‘Está bien, volvamos a mi vida, por favor’”, dijo la cantante.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

¿Te gustan las uñas de Billie?, ¿Crees que la cantante usa este estilo sólo por la cuarentena? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

