Billie Eilish sorprende a sus fans con su nuevo look

Solo unas semanas después de sorprender a los fanáticos con su nuevo look con cabello rubio, Billie Eilish está cambiando su apariencia una vez más.

La cantante y compositora publicó un nuevo video de IG el viernes 2 de abril, revelando que su cabello rubio pálido ahora tiene un mechón que roza los hombros, y su flequillo, que anteriormente era más largo y desaliñado, es más completo y pronunciado, colgando sobre sus cejas.

En el video corto, se ve a la famosa Billie con una camisa de botones estampada con palomas y un mínimo de maquillaje, y para decirlo de manera simple pero que destaca la belleza natural de la cantante.

Billie Eilish se cambia de look

Billie debutó con su nuevo look en marzo, cabello rubio, luego de burlarse previamente de un cambio de cabello importante luego del lanzamiento de su documental de Apple TV +, The World's A Little Blurry.

Como sospechaban los fanáticos, la nueva apariencia representa un nuevo capítulo, y posiblemente nueva música, en la vida de Billie, como explicó en una historia de IG: “Te voy a dar una nueva era. Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que publicar".

Siempre una para mantener a los fanáticos alerta, Billie luego reveló que en realidad ha sido rubia por mucho más tiempo de lo que nadie sabía, y que había estado usando una peluca para ocultar su nuevo cabello del mundo hasta que estuvo listo para ser mostrado.

Billie Eilish aseguró que lleva meses con este increíble look.

"LOL, mi cabello ha sido rubio durante dos meses", bromeó la cantante, con su estilista Lissa Renn señalando que para quitar el tinte negro de su cabello de manera segura, el proceso tomó un tiempo.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, además de cambiar su estilo característico, han sido un par de meses muy ocupados para Billie, que acaba de ganar otro Grammy, junto con el lanzamiento de su documental y colección de merchandising sostenible.

No podemos esperar a ver qué le espera a Billie a continuación, y si el cabello rubio es un indicio, tenemos la sensación de que esta era será trascendental.

