Billie Eilish sobre los Oscars: “Fue una basura [...] Los Oscar no son mi gente”

Billie Eilish se presentó en la 92ª entrega de los Premios Oscars el pasado 9 de febrero, pero la joven intérprete considera que su presentación “fue una basura” y no está nada contenta con el resultado.

Billie Eilish en la Alfombra Roja de los Oscars 2020

En la ceremonia de los Oscars, Billie Eilish fue elegida para interpretar el tema “Yesterday” de The Beatles durante el “In Memoriam”, momento de la noche donde son recordados los actores, actrices y cineastas como directores y productores que fallecieron durante el año, y suele ser uno de los momentos más emotivos de la noche, aunque no fue así para la cantante.

Aunque para sus fans, la presentación de Billie Eilish en los Oscars fue grandiosa y conmovedora, algunas personas creen que su cover de The Beatles no fue muy bueno y la intérprete concuerda, incluso dijo que toda su presentación “fue una basura”.

Para la ganadora de 4 Premios Grammy, Billie Eilish, la presentación durante el “In Memoriam” de los Oscars, fue desastrosa porque estaba incómoda y nerviosa, lo que atribuyó al hecho de que no sentía agusto entre las celebridades presentes.

"Fue completamente diferente, el show fue espantoso, estaba asustada"

“Los Oscar no son mi gente”

En entrevista con New Music Daily, Billie Eilish aseguró que no sentía cómoda entre las estrellas de Hollywood que asistieron a la ceremonia de los Oscars, lo que resultó en una presentación “basura”.

“Los Óscar no son mi gente [...] Sabes a lo que me refiero, no estoy acostumbrada a ello. Al menos en los Grammys no estaba asustada porque eran artistas, era mi gente […]Los conocía a casi todos y ellos a mí”.

De acuerdo a Billie Eilish de 18 años de edad: “Hay una inmensa diferencia entre estar sentada en una habitación rodeada por tus amigos y compañeros músicos que estar rodeada de personas que usualmente sólo vez en el cine [...] Fue completamente diferente, el show fue espantoso, estaba asustada”.

