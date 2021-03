Billie Eilish sigue dándonos todo lo que queríamos con más selfies rubias

Billie Eilish volvió a mostrar su despampanante cabello rubio en una serie de historias de Instagram el miércoles. En un video, deja que sus mechones vuelen libremente, y en una selfie de auto, Eilish los mantiene ordenados y escondidos debajo de un sombrero Gucci.

Llevaba un atuendo similar (sombrero de pescador y camisa a juego) al de los Grammy 2021 del 14 de marzo, cuando ella y Finneas se llevaron a casa dos premios: Grabación del Año con "Everything I Wanted" y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales con "No Time to Die".

Billie Eilish y su selfie de auto

Aunque rezumaba confianza, desde entonces Billie ha eliminado sus llamativas instantáneas de su historia de Instagram. Canalizando su lado más casual, Eilish regresó a Instagram una hora después para subir un breve video desde el interior de su casa de Los Ángeles.

Su melena rubia estaba completamente exhibida y se veía un poco más amarilla debido a la tenue iluminación de la habitación. Billie Eilish no dijo nada en el clip, pero sacudió ligeramente la cabeza y le hizo un puchero a la cámara.

Billie Eilish destrozó Instagram con su cambio de look

Las publicaciones de Eilish el miércoles llegan exactamente una semana después de que casi rompió Internet al revelar que se había vuelto rubia. La revelación de su nuevo look fue tan buena que rápidamente se convirtió en una de las 10 publicaciones con más me gusta en Instagram.

Sin embargo, la foto de Eilish no puede competir con el puesto número uno, un huevo con 54,9 millones de me gusta. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la foto del huevo se compartió con el propósito expreso de convertirse en la publicación con más me gusta en Instagram.

