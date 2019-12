Billie Eilish se ve envuelta en polémica tras ser relacionada con un vídeo sexual

Billie Eilish es una famosa cantante y compositora estadounidense que a sus 18 años de edad ha logrado posicionarse como una de las artistas más importantes de la industria gracias al repentino éxito que ha tenido a lo largo de su corta trayectoria musical.

No se puede negar que el 2019 ha sido un buen año para la cantante estadounidense pues no sólo logró ser considerada como “La Artista Revelación del Año” sino que también impactó a todo el mundo cuando obtuvo un éxito descomunal con su disco debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Se supo que la carrera musical de Billie Eilish sería exitosa desde que su primer EP “Don’t Smile At Me” logró figurar en las listas de popularidad más importantes de la industria y tiempo después destacó por obtener récords impresionantes con su smash hit “bad guy”.

Billie Eilish se ve envuelta en polémica tras ser relacionada con un vídeo sexual.

EILISH CAUSA REVUELO EN INTERNET AL FILTRARSE SUPUESTO VÍDEO SEXUAL

Todo parece indicar que Billie Eilish tiene todo para lograr que su carrera musical llegue cada vez más alto pero un reciente escándalo en las redes sociales podría ocasionar que su reputación se vea manchada y por consiguiente que su increíble éxito vaya en picada.

Billie Eilish se ve envuelta en polémica tras ser relacionada con un vídeo sexual.

Usuarios de Twitter han reportado la existencia de un vídeo donde aparece una chica haciendole s*xo or*l a un hombre, pero lo relevante es que la protagonista tiene un increíble parecido con Billie Eilish y hay quien asegura que la que sale en el vídeo es ella.

Este supuesto vídeo choca con las declaraciones de la cantante sobre el uso de ropa holgada para evitar que su imagen sea sexualizada debido a que apenas tiene 18 años pero este contenido podría eliminar la buena reputación que se ha creado a lo largo de todos estos años.

Te puede interesar: “bad guy” de Billie Eilish es considerada la mejor canción del 2019

Billie Eilish se ve envuelta en polémica tras ser relacionada con un vídeo sexual.

Para fortuna de la cantante y después de una exhaustiva búsqueda algunos de sus fans lograron dar con la identidad de la chica que sale en este polémico vídeo y donde quedó confirmado que Billie Eilish no es la protagonista y que se trata de una mujer que tiene un parecido increíble con la intérprete de “bad guy”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana