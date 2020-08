Billie Eilish se une a subasta de instrumentos musicales por afectados de COVID-19

Billie Eilish se une subasta de instrumentos musicales por afectados de COVID-19

Julien’s Auctions ha anunciado una subasta exclusiva para el fondo de ayuda COVID-19 de MusiCares, donde habrá artículos de varios músicos notables como Billie Eilish, Taylor Swift y Elton John.

Según Rolling Stone, las ganancias se destinarán a artistas y miembros del equipo con dificultades en la comunidad musical que está luchando masivamente debido al efecto de la pandemia de COVID-19.

Billie Eilish entre las más cotizadas de subasta

Los instrumentos más destacados incluyen un caftán con estampado de animales usado por Barbra Streisand en su papel de la madre excéntrica, Roz Focker en la película Meet the Fockers y un chándal azul metálico de Gucci con rayas azules, blancas y rojas usado por Elton John.

Elton John dona su tracksuit Gucci para subasta por COVID-19 de Julien’s Auctions

También hay un ukelele negro Fender California Coast con patrón abstracto amarillo firmado por Billie Eilish; y una guitarra acústica Gibson American Eagle LG-2 firmada por Taylor Swift.

¡Las ofertas no se detienen ahí! Hay una pintura original de Chrissie Hynde del ícono ambiental Brian Eno tocando un omnichord; la chaqueta de cuero negro de John Stamos y la letra manuscrita de "Trouble with the Sweet Stuff"; La letra manuscrita y firmada de Bono de "El amor es más grande que cualquier cosa en su camino"; y la chaqueta negra y plateada de Cher con incrustaciones de cristales y piedras.

Ukelele Fender California Coast firmado por Billie Eilish será subastado para afectados de COVID-19

Si eres un fanático de los engranajes, más guitarras que se venden incluyen las firmadas por músicos increíbles como Willie Nelson, Robert Plant, Billy Gibbons, Keith Urban, Rascall Flatts y más.

El atuendo de Elton John y el ukelele firmado por Billie Eilish seguramente serán muy disputados.

El exito de Billie Eilish

Billie Eilish ha tenido cierto éxito en las listas en 2020 hasta ahora. Después del ridículamente exitoso When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se le pidió que hiciera el tema principal de la próxima película de James Bond.

El atmosférico 'No Time to Die' de Billie Eilish alcanzó el número 4 en las listas de ARIA y llegó al primer lugar en las listas de sencillos del Reino Unido.

Su último sencillo fue "My Future", coescrito con su hermano Finneas O'Connell. La balada de R&B llegó al número 6 en el Billboard Hot 200 y al número 3 en las listas ARIA.

