Billie Eilish se une nuevamente a campaña contra el cambio climático

Billie Eilish una vez más ha prestado su apoyo a la campaña “No Music On A Dead Planet”, actuando frente al eslogan de su reciente show transmitido en vivo.

El concierto digital se anunció a principios de este mes (7 de octubre) y se transmitió durante el fin de semana (sábado 24).

El concierto virtual de Billie fue un gran regalo para los fanáticos. La cantante no sólo ofreció su música, sino también otorgó importantes mensajes para la juventud que la sigue/Foto: Billboard

Eilish actuó desde Los Ángeles junto a Finneas y su baterista de gira Andrew Marshall en un escenario de 60 pies x 24 pies rodeado por pantallas LED 360 de 100 pies x 24 pies, proporcionando integración de contenido 3D en tiempo real.

Durante la canción “All The Good Girls Go To Hell”, actuó frente a imágenes de incendios forestales y casquetes polares derretidos, y luego mostró las palabras 'No Music On A Dead Planet'.

De pie frente al lema, Eilish instó a sus fanáticos a votar en las elecciones presidenciales de la próxima semana.

“Por favor, voten gente. Tenemos 10 días hasta esta elección. Es muy importante que votes, especialmente si eres joven, porque nosotros somos los que tenemos futuro, a menos que no votes y todos muramos”, dijo Eilish.

“Pero no puedo enfatizar lo suficiente, vota lo antes posible. Voté la semana pasada … Tenemos que hacer algo, porque el mundo está muriendo y la gente está muriendo y Trump es el peor”, añadió la cantante.

Billie Eilish y su apoyo al medio ambiente

No es la primera vez que Billie Eilish respalda la campaña 'No Music On A Dead Planet'. En los American Music Awards del pasado mes de noviembre lució una camiseta con el mensaje escrito en ella.

Como te informamos hace unas semanas en La Verdad Noticias, Billie ha estado preparando nueva música durante esta cuarentena, algo que tiene muy emocionados a los fans.

Sin embargo, la joven estrella también está usando su voz para hablar sobre temas importantes como las próximas elecciones en Estados Unidos, así como el cambio climático y la manera en la que cada uno puede hacer la diferencia. ¿Consideras que más famosos deberían unirse a esta campaña para cuidar el medio ambiente?