Billie Eilish se une a estos artistas que no siguen a nadie en Instagram

Para muchos músicos, desde Ariana Grande hasta Drake, las redes sociales (como Instagram) son una forma de conectarse tanto con sus fans como con otras celebridades. Pero no todo el mundo usa sus plataformas de la misma forma.

La cantante Billie Eilish recientemente se dedicó a dejar de seguir, reduciendo su número a cero. En este artículo de La Verdad Noticias daremos un vistazo a los artistas que lo hicieron antes que ella y por qué tomaron esa decisión.

Billie Eilish dejó de seguir a todos en Instagram

Billie Eilish

Billie Eilish se ha convertido en una de las cantantes más exitosas. Su primer álbum, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, obtuvo un disco de platino. También le valió varios Grammy en la entrega de premios de 2020.

Con tan solo 18 años, ya se ha hecho un gran nombre, con más de 64 millones de seguidores en Instagram. Hasta el 23 de junio de 2020, Eilish siguió otras cuentas de Instagram. Sin embargo, los fanáticos y los medios notaron que ella había dejado de seguir a cada uno de ellos.

Ver esta publicación en Instagram still here Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 30 de Dic de 2019 a las 1:17 PST

Esto se produce después de que supuestamente publicó una publicación en su historia de Instagram que decía: "Si sigo a su abusador, mandame DM y dejaré de seguirlo". Unos días antes de esto, uno de los artistas favoritos de Eilish, Justin Bieber, fue acusado de agresión sexual.

Taylor Swift

Taylor Swift

Al igual que Billie Eilish, Taylor Swift hizo un movimiento similar. Esto fue a mediados de la década de 2000, cuando el panorama de las redes sociales se estaba formando (Instagram no existía). Hoy, ha lanzado siete álbumes exitosos y tiene más de 135 millones de seguidores en Instagram.

Swift se dio cuenta hace un tiempo de que no seguir a nadie reducía parte del drama que conlleva estar en el ojo público. “Fue una especie de mi manera de no permitir que mi vida sea controlada y monitoreada por las redes sociales”, dijo a los presentadores del programa matutino Capital Breakfast en 2019.

Beyoncé

Beyoncé

Si hay un artista que no sigue a nadie, es Beyoncé. A diferencia de los demás en esta lista, Queen Bey ha sabido durante mucho tiempo cómo aprovechar su fama sin las redes sociales.

Después de todo, cuando se hizo famosa como miembro de Destiny's Child en los 90, seguida de su ruptura en solitario a principios de los 2000, ese tipo de plataformas no solo no existían, sino que estaba muy lejos de hacerlo.

Hoy, Beyoncé usa su plataforma (con más de 149 millones de seguidores en Instagram) de manera única. No hace entrevistas ni habla con la prensa; en cambio, hace anuncios y lanzamientos sorpresa directamente a sus fans.

Adele

Adele

Un cantante no tiene que ser muy popular o activo en las redes sociales para elegir no seguir a nadie. Aunque tiene más de 37 millones de seguidores en Instagram, la cantante británica Adele es la persona menos seguida en esta lista.

Sin embargo, ella debe su fama en parte a las redes sociales; su demo de Myspace le valió su contrato discográfico en el Reino Unido en 2006. Independientemente, Adele nunca ha sido un usuario de redes sociales particularmente activo.

La cantante suele compartir imágenes de sus conciertos, felicitaciones a amigos y homenajes a muchos de sus otros artistas favoritos, entre otras publicaciones dispersas. Su Instagram rara vez ha sido objeto de atención de los medios como los demás en esta lista.