Billie Eilish se sincera sobre lo 'afortunada' que es por grabar No Time to Die

Cuando se anunció en 2020 que Billie Eilish interpretaría el próximo tema musical de James Bond, algunos fanáticos de la franquicia se sorprendieron. Esto se debió principalmente a que Eilish no tiene un gran recorrido musical.

A pesar de esto, No Time to Die se espera que sea una adición monumental a la serie, ya que será la salida final del único Bond del siglo XXI, Daniel Craig, convirtiéndose así en uno de los James Bond más memorables.

Como mencionamos en LaVerdad Noticias, en abril de 2020, Billie Eilish lanzó la canción con muchos elogios de la crítica. La estrella se unió rápidamente a las filas de Sam Smith, Adele y Shirley Bassey como una cantante legendaria de Bond.

A pesar de los comentarios rancios que recibió de algunos fanáticos, desde entonces ha explicado lo agradecida que está por haber tenido la oportunidad. Eilish y su hermano, Finneas, hablaron recientemente en una nueva entrevista sobre lo "afortunados" que son por grabar ‘No Time to Die’.

Eilish habló sobre 'No Time to Die'

Billie Eilish explicó: “Finneas y yo estuvimos de acuerdo en que teníamos que hacer que el título de la canción fuera el título de la película. Finneas agregó: “Tuvimos suerte, porque el título era No Time to Die, y esa es una buena letra.

"No culpo a Jack White y Alicia Keys por no escribir una canción llamada Quantum of Solace", agrego el hermano de Eilish. La canción a la que hacen referencia Finneas es Another Way To Die de 2008, que se lanzó para coincidir con Quantum of Solace.

Eilish reveló sobre el abuso que recibió por grabar No Time to Die

En la misma entrevista, Eilish reveló sobre el abuso que recibió por convertirse en la cantante más nueva de la serie. Incluso habló sobre la respuesta "áspera" de la noticia, lo que provocó una gran reacción hacia ella.

La cantante de 19 años comenzó confesando: "Ese fue el período difícil. Sin embargo, lo entiendo, ¿Por qué la gente no querría lo mejor para la canción que es el tema de su franquicia favorita? Eso es totalmente comprensible".

