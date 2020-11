Billie Eilish se sincera sobre la depresión: 'No pensé que llegaría a los 17'

Los últimos dos años han sido realmente increíbles para Billie Eilish. Lanzó su álbum debut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ y obtuvo cinco premios Grammy: Mejor Artista Nuevo, Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Álbum de Pop Vocal y Álbum del Año.

La cantante también consiguió un contrato de $25 millones con Apple + por un documental y ganó un sencillo número uno con su canción "Bad Guy". Lo más impresionante de esta interminable lista de logros es que Eilish los logró todos antes de alcanzar la edad legal para la adultez.

Los últimos dos años han sido realmente increíbles para Billie Eilish

En la era de las redes sociales, el éxito en la industria a menudo se traduce en una enorme plataforma a través de la cual los artistas pueden compartir sus mensajes. Este es ciertamente el caso de Eilish. La cantante cuenta con 69 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, la popularidad de Billie Eilish parece aumentar cada día que pasa. Continúa mostrando sus talentos de formas nuevas y únicas. Un buen ejemplo de esto sería el video musical de su canción “Everything I Ever Wanted”, tema que fue dirigido por ella misma.

Billie Eilish luchó contra la depresión a una edad temprana

Billie Eilish luchó contra la depresión a una edad temprana

A pesar de los muchos éxitos que Eilish ha logrado a una edad temprana, el camino hacia el estrellato no ha sido nada fácil para la cantante. En una entrevista reciente con Gayle King para The Gayle King Grammy Special, Eilish admitió que luchó con una depresión grave en 2018.

Confesó que estaba tan deprimida que ni siquiera pensó que llegaría a su próximo cumpleaños. “Estaba tan infeliz el año pasado. Estaba tan infeliz, y estaba tan, como, sin alegría. No quiero ser demasiado oscura, pero realmente no pensé que llegaría a los 17”, confesó la cantante.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las cosas se pusieron tan mal que Billie Eilish realmente consideró quitarse la vida en algún momento. La cantante recordó viajar a Alemania y llorar porque sentía que no había alternativas a la devastadora decisión.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

“Pienso en esta vez que estuve en Berlín y estaba sola en mi hotel, y recuerdo que había una ventana allí mismo. Recuerdo haber llorado porque estaba pensando en la forma de quitarme la vida… la forma en que iba a morir, lo iba a hacer”, le reveló la cantante de 18 años a King.