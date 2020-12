Billie Eilish se niega rotundamente a enseñar su primer tatuaje por esta razón

Billie Eilish se niega a enseñar su primer tatuaje por esta razón

Recientemente, Vanity Fair reveló una nueva entrevista con Billie Eilish, en la edición 2020 de Time Capsule hizo algunas revelaciones sobre su personalidad, su perspectiva de sí misma y hasta de su primer tatuaje.

Sin embargo, Eilish se ha negado a enseñarlo públicamente debido al significado tan íntimo que encierra. Como era de esperar los fanáticos inundaron las redes sociales al enterarse del nuevo tatuaje de la cantante.

Billie Eilish, que en el pasado ha dicho que opta por ropa "grande y holgada" en lugar de ropa que deja al descubierto la piel, no compartió ningún detalle sobre el diseño o la ubicación. En cambio, se mostró tímida con la tinta secreta y le dijo al medio "nunca la verás".

Además de hacerse un tatuaje, la ganadora del Grammy ha pasado su tiempo libre extra encerrada escribiendo nuevas canciones con su hermano Finneas O'Connell: ¡16 para ser exactos!

Billie Eilish y su crecimiento personal

Billie Eilish y su crecimiento personal

"He hecho y creado cosas que creo que nunca habría creado", dijo Eilish. "Me siento mucho más confiado en mi escritura. Siento que me conozco mejor a mí misma... Me encanta escribir canciones, lo disfruto ahora y siento que soy bastante buena en eso".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la cantante de "Therefore I Am" también habló sobre el crecimiento personal y la perspectiva que adquirió sobre el cambio climático y los problemas de justicia social a lo largo de este extraño 2020.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

"Aprendí mucho sobre la forma en que vive la gente. La crisis climática, la injusticia social y todas las cosas malas me hicieron pensar de manera diferente. Nunca dejaré de luchar por todas las personas que han perdido la vida a causa de la brutalidad policial", señaló Billie en otro extracto del video.