Billie Eilish se lanza contra las críticas de su vestido en los Premios Oscars

Billie Elish no se contuvo y se lanzó contra las duras críticas que recibió en la pasada entrega de los Premios Oscar y donde su vestido fue protagonista en la alfombra roja.

A través de un video la intérprete de "When the party's over" sentenció a todos los haters y fue contundente con sus palabras, mismas que se volvieron virales.

No bastó el ganar su primer Premio Oscar a "Mejor Canción Original", pues desde su aparición en la alfombra roja se llevó los reflectores en las redes sociales.

La hermosa cantante portó un largo vestido de capas en color negro, mismo que se llevó los reflectores de la prensa y desde luego de los haters en las redes en la transmisión de los Premios Oscar.

Ante los múltiples ataques hacia su persona, la joven cantante lanzó un video donde responde a toda la polémica.

"Odio hacerlo, pero aquí está mi peor vestida de los Oscar”, indican en el video, mostrando el Gucci que llevaba la famosa. “Ya estoy harto de su mie…da”, dijo.

Su peculiar video fue grabado desde su baño, mostrando además la seña del "dedo de en medio" y dando a entender que no permitirá que las críticas la rebasen.

Billie Eilish gana su primer Oscar de "Mejor Canción Original"

El pasado 27 de marzo la cantante en compañía de su hermano Finneas, se alzaron con el Oscar a a la mejor canción original en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Además la artista interpretó una íntima versión del tema 'No Time To Die', donde la audiencia del teatro Dolby se levantó para ovacionarla de pie.

Billie Eilish, de 20 años, es una de las artistas más premiadas de su generación y desde luego, fuerte candidata para arrasar en los Grammys 2022.

