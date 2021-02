Billie Eilish se enteró de sus nominaciones al Grammy de una manera inusual

Estamos a solo unos días del lanzamiento del nuevo documental de Billie Eilish, The World's A Little Blurry. Ahora Eilish ha ofrecido otro adelanto del documental. Durante una entrevista en el Late Show con Stephen Colbert, Eilish reveló un clip exclusivo de The World's A Little Blurry.

El breve video muestra la forma inesperada en que Eilish se enteró de sus históricas nominaciones al Grammy 2020. Recordemos que la intérpretede 'Bad Guy' comenzó 2020 de una manera extraordinaria al hacer historia en los premios.

Billie Eilish se convirtió en la primera mujer en arrasar en las principales categorías de los Grammy: Álbum del año, Disco del año, Mejor artista nuevo y Canción del año. También se llevó a casa el premio al Mejor Álbum Vocal Pop.

Billie Eilish y sus nominaciones al Grammy 2020

Billie Eilish en los Grammy 2020

Resulta que Billie Eilish se enteró de sus nominaciones al Grammy de una manera muy inesperada. En la mañana de las nominaciones, sus padres la despertaron en la cama. Mientras todavía estaba acostada, la mamá de Eilish leyó todas las categorías en las que fue nominada.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Eilish compartió el clip íntimo esta semana durante su entrevista con Stephen Colbert. El momento fue capturado para The World's A Little Blurry, que se estrena en Apple TV + este viernes 26 de febrero.

