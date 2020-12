Billie Eilish se defiende de quienes critican su cuerpo: “Así es como me veo"

La cantante Billie Eilish fue entrevistada por Vanity Fair el 18 de octubre para otro video de "cápsula del tiempo". Cuando se le preguntó sobre "el rumor más grande" sobre ella, Eilish se refirió a las fotos de ella en Los Ángeles que habían circulado en línea unos días antes.

Los fanáticos se sorprendieron al ver a la cantante de "Bad Guy" sin su ropa holgada característica, y algunas personas hicieron comentarios sarcásticos sobre su cuerpo. "Hay una foto mía, como, corriendo de mi auto en un día de 110 grados, con una camiseta sin mangas", explicó.

Billie Eilish caminando en Los Ángeles

"Todo el mundo dice, '¡Maldita sea, Billie Eilish engordó!'", dijo en tono burlón. "Y yo dije, '¡No, así es como me veo! ¡Nunca lo habías visto antes!'", agregó, encogiéndose de hombros. Luego se le preguntó a Eilish si cree que su "mensaje sobre la imagen corporal tiene un efecto positivo".

"No lo sé, creo que no me corresponde a mí decidir", respondió. "Me encanta que los niños se relacionen conmigo y me digan que los hago sentir cómodos en sus cuerpos. Si puedo hacer algo, quiero hacerlo".

Eilish fue entrevistada por Vanity Fair

La razón por la que Billie Eilish usa ropa holgada

En ese momento, Billie Eilish no se dirigió directamente a los que se burlaban de su cuerpo. Más bien, compartió un video de la YouTuber Chizi Duru, que anima a los fans a "comenzar a normalizar cuerpos reales".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Eilish también se ha referido a la imagen corporal en el pasado. De hecho, le dijo a Dazed en abril que comenzó a usar ropa holgada porque se sentía insegura. "La única razón por la que lo hice fue porque odiaba mi cuerpo", agregó la cantante.