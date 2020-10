Billie Eilish sale de la competencia, ¿quién tiene ventaja en Canción Original?

Con el estreno retrasado de "No Time to Die", la película número 25 de la franquicia de James Bond, se ha producido una avalancha de cambios y cambios dentro de la industria.

En el ámbito del pronóstico de premios, la canción de Billie Eilish fue considerada una de las favoritas en la categoría de mejor Canción Original.

Con la sensación de la música de 18 años, Billie Eilish, fuera de la carrera ahora, los posibles contendientes en la categoría aún están emergiendo, sin un verdadero favorito todavía. La película animada de Netflix "Over the Moon" ofrece un formidable contendiente con "Rocket to the Moon".

Cantada por la debutante Cathy Ang y escrita por Christopher Curtis, Marjorie Duffield y Helen Park, la canción podría proporcionarle al streamer su tercera nominación en esta categoría.

Netflix anotó con "Mighty River" de "Mudbound" de 2017 (Mary J. Blige, Raphael Saadiq & Taura Stinson) y "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" de "The Ballad of Buster Scruggs" de 2018 (David Rawlings y Gillian Welch). Blige fue la primera persona en ser nominada tanto por actuación como por canción por su trabajo en la película.

Estos son los nominados al Oscar como Canción Original

Volverá a presentarse este año con "See What You've Done" del documental "Belly of the Beast", junto con los coguionistas Darhyl Camper, Jr., Denisia Andrews y Brittany Coney.

Leslie Odom, Jr. espera seguir los pasos de Blige con "Speak Now" de "One Night in Miami" de Regina King de Amazon Studios. Junto con el coguionista Sam Ashworth, Odom Jr. ha tenido un año excepcional junto con su trabajo en "Hamilton" de Disney Plus.

Con una campaña aún por decidir para su trabajo como actor como Sam Cooke como líder o secundario, la categoría de canciones puede ser un lugar fácil para que AMPAS recompense al ganador del Tony.

Netflix también está presentando algunos de los nombres más importantes de la música, ya que John Legend buscará otra oportunidad de gol con "Never Break" del próximo documental "Giving Voice". La canción también está escrita por Nasri Atweh, Benjamin Hudson McIldowie y Greg Wells. Legend ganó el Oscar por "Glory" de "Selma" de 2014, lo que lo convierte en parte de la lista élite de ganadores de EGOT.

Los espectadores de Netflix vieron más profundamente a Taylor Swift con su documental "Miss Americana", que debutó a principios de este año, y ahora buscará una nominación al Oscar con "Only the Young", la canción que coescribió con Joel Little.

Por último, está "Hear My Voice" del aclamado "El juicio de los 7 de Chicago" de Aaron Sorkin. Interpretada y coescrita por Celeste Waite, junto con el compositor de la película, Daniel Pemberton, una nominación a una canción no es demasiado descabellada si la película también está haciendo un fuerte juego a la mejor película.

United Artists Releasing y “No Time to Die”, el lanzamiento de Eilish, debían estrenarse el 25 de noviembre, después de pasar de su 4 de marzo debido a la pandemia mundial de COVID-19. El viernes, el estudio anunció que la película se posponía hasta el 2 de abril, lo que provocó que Cineworld-Regal cerrara 543 lugares en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Se dice que el próximo “Respect” de Liesl Tommy, que cuenta la historia de Aretha Franklin, tiene una canción original aún desconocida. Dada la fuerza vocal de la ganadora del Oscar, Jennifer Hudson ("Dreamgirls"), sería una tontería no esperar una candidata a una canción digna de un premio.

Janelle Monáe estuvo cerca de conseguir su propia nominación al Oscar por su actuación en "Figuras ocultas" en 2016. Este año, intentará abrirse camino con "Turntables" del documental "All In: The Fight for Democracy". Coescribe con Nathaniel Irvin III y George "George 2.0". A. Peters II.

Con 25 canciones actualmente en las listas de las predicciones de los Oscar a la mejor canción original, se espera que caigan más en las próximas semanas, así como algunas exclusiones si más películas siguen saliendo del año.

Si la famosa cantante de Bad Boy, Billie Eilish, logra mantener el interés por los premios el próximo año, seguirá haciendo historia como la compositora más joven en la categoría en la historia de los Oscar, así como la más joven en proporcionar un tema musical para la franquicia de James Bond.