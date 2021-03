Billie Eilish ruega a los fans que 'sean amables' con su exnovio 7: AMP

La semana pasada, el documental de la cantante 'The World's A Little Blurry' se estrenó en Apple TV + y arrojó luz sobre su difícil romance con el rapero. Desde entonces los fans de Billie Eilish han criticado a 7: AMP por la forma en que trató a la cantante durante su relación.

Después de ver la reacción violenta contra su exnovio en redes sociales, Billie les pidió a sus fans que fueran amables. En una publicación compartida en Instagram, Eilish escribió: “¡Recuerda ser amable con la gente pase lo que pase! ¡¡Los amo chicos, gracias por protegerme".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la publicación de Billie Eilish llega después de que 7: AMP, cuyo nombre real es Brandon Quention Adams, rompió su silencio sobre el documental. En Instagram, el joven de 24 años escribió: “Siempre hay dos lados en una situación”.

“La gente no se da cuenta de que he estado lidiando con la muerte de mi hermano. Especialmente en esa época cuando estaba fresco. Depende de usted entender que hay varios puntos de vista en una situación”, continuó.

Billie Eilish terminó con 7: AMP antes de un concierto

“Cualquiera que me conozca sabe dónde está mi corazón. Me quedo con una sonrisa en mi rostro incluso cuando me duele. Superamos el dolor. (Ningún amor se pierde jamás) Pero me niego a que me golpeen" finalizó el rapero.

En el documental se puede ver a Eilish teniendo dificultades para comunicarse con 7: AMP mientras está de gira. Finalmente Eilish rompió con él durante una conversación antes de subir al escenario para un concierto en el Pier 17 en la ciudad de Nueva York.

