Billie Eilish reveló que el COVID-19 casi la mata

Por primera vez, Billie Eilish compartió cómo vivió su experiencia al contagiarse de COVID-19, pero afirma que aunque estuvo a punto de morir, las vacunas contra el nuevo coronavirus, le sirvieron para recuperarse, pues de no haber recibido el fármaco, ya no estaría aquí.

La estrella de pop de 19 años de edad, calificó su estado físico y anímico con “miserable”, pues el contagio sí le afectó e incluso las dos semanas que estuvo en aislamiento, creyó que no se salvaría.

Billie que encabeza la lista de los artistas más escuchados, aclaró que actualmente está bien de salud y pidió a sus fans no alarmarse, pues aunque ya no tiene COVID-19, aún se está recuperando.

La cantante calificó su estado actual como deteriorado además de miserable, como previamente mencionamos en La Verdad Noticias, ya que tuvo una dura pelea contra el virus SARS-CoV-2.

“No he muerto, y no me iba a morir tampoco, pero eso no me quita que me sintiera totalmente miserable en estos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro secuelas”.