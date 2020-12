Billie Eilish revela sus canciones favoritas de 2020: "The Strokes me encanta"

Hablando con la exitosa emisora australiana Triple J en la promoción de su cuenta regresiva anual votada por el público, ‘Los 100 más populares’, Billie Eilish compartió una lista de ocho canciones de este año que le encantaron.

En la lista destacan: 'At The Door' de The Strokes, 'Are You Even Real?' De James Blake, 'Savior Complex' de Phoebe Bridgers, 'By Any Means' de Jorja Smith, 'Chicken Tenders' de Dominic Fike, 'Time Flies' de Drake, 'Drinks' de Cyn y 'To Let A Good Thing Die' de Bruno Major.

Billie Eilish compartió una lista de ocho canciones

Hablando de 'At The Door', Eilish dijo que le gustaría poder poner todo su álbum como su primera opción. “Ha sido mi álbum favorito en muchos años”, dijo. “Hay algo en The Strokes, no sé qué es, hombre. Me encanta, me encantan las melodías, me encanta la letra, me encanta todo".

Esta no es la primera vez que Billie Eilish comparte su amor por The Strokes ya que en otras entrevistas se ha declarado una fan de la banda. Durante la entrevista con la emisora también le agradeció a Vanity Fair por su cuarta entrevista anual de 'Time Capsule'.

Eilish compartió su amor por The Strokes

Billie Eilish hace historia en ‘Los 100 más populares’ de Triple J

Billie Eilish impuso un nuevo récord cuando encabezó la lista de ‘Los 100 más populares’ de Triple J a principios de este año con 'Bad Guy', convirtiéndose en la primera artista femenina solista y la artista más joven en hacerlo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la cantante canceló recientemente su gira mundial 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', diciéndoles a los fanáticos, "hemos intentado tantos escenarios diferentes como fue posible para la gira, pero ninguno es posible".