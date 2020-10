Billie Eilish revela sus canciones favoritas ¡No puede dejar de escucharlas!

Billie Eilish: Estas son las canciones favoritas de la cantante

Billie Eilish es una de las intérpretes y compositoras más jóvenes del mundo, sus referentes musicales van de desde Taylor Swift, hasta Frank Sinatra, pasando por Kanye West y Carla Morrison. Estas son las canciones favoritas de la cantante de ‘Bad Guy’.

La cantante de ‘No Time To Die’ es una de las celebridades de la música pop más famosas del mundo, la chica de 18 años es uno de los referentes dentro de la cultura actual y es por eso que su impacto es tan grande que ha influenciado a otros perseguir sus sueños dentro de esta complicada industria.

La originaria de la ciudad de Los Ángeles tiene su propia lista de artistas favoritos y dentro de su playlist suenan populares músicos de talla internacional como Tyler The Creator, Daniel Olsen, XXXTENTATION y Post Malone, quienes la inspiraron a crear sus primeras composiciones.

La mayoría de los artistas toman de referencia a otros colegas y disfrutan de conocer más propuestas, estilos y sonidos que pueden enriquecer su visión. ¿Conoces los temas favoritos de Billie Eilish?, averígualo a continuación...

Las canciones que inspiran a Billie Eilish

Como ya hemos mencionado en otros artículos de La Verdad Noticias, los gustos musicales de Eilish son muy amplios y no se cierra a disfrutar de solo un estilo. Sus temas favoritos van desde los tracks de Taylor Swift, a las dulces melodías de Frank Sinatra y el rap de Kanye West.

Billie Eilish fue invitada al podcast de ‘Me & Dad Radio’, en donde reveló que una de sus canciones favoritas era ‘Picture To Burn’ de Taylor Swift, la hermana de Finneas O'Connell explicó que estaba obsesionada con el tema cuando tenía 6 años.

En otra ocasión, la cantante compartió las canciones que la impulsaron a trabajar en sus propias melodías y entre ellas estaban: ‘Stay’ de Post Malone, ‘I Don’t Wanna Do This Anymore’, ‘Moonlight’, ‘The Remedy For A Broken Heart’ de XXXTENTATION y ‘Jesse's Bridge’ de Aron Zigman.

Los gustos variados de Billie Eilish no terminan y es fan de escuchar: ‘Garbage’ de Tyler The Creator, ‘Black Skinhead’ de Kanye West, ‘Drew Barrymore’ de SZA, ‘I'm a Fool To Want You’ de Frank Sinatra, ‘Stand Still’ de Sabrina Claudio, ‘Eres Tú’ de Carla Morrison y ‘Body Count’ de Jessie Reyes.