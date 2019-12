Billie Eilish revela que se mensajea con el rapero Drake y los fans enfurecen

La exitosa estrella juvenil Billie Eilish recientemente fue entrevistada por Vanity Fair y sus declaraciones causaron que los fans arremetieran contra el rapero Drake, al darse a conocer que ambas celebridades intercambian mensajes privados a pesar de que no se conocen en persona.

Esta es la tercera vez que la popular revista de moda estadounidense entrevista a la cantante de 17 años; una de las preguntas que Vanity Fair le hizo a Billie Eilish fue sobre cuáles eran los famosos que tenían el privilegio de aparecer en su lista de contactos.

Billie Eilish reveló el nombre de varios famosos y entre ellos figuró el rapero de 33 años, con quien aseguró que constantemente intercambian mensajes privados y aseguró que Drake es una buena persona y el mejor hombre con el que había hablado en toda su vida.

Billie Eilish es una famosa cantante californiana que esta teniendo un éxito descomunal desde que lanzo su sencillo "bad guy" y que domino los charts de todo el mundo.

DRAKE ES ATACADO EN LAS REDES SOCIALES POR MENSAJEARSE CON BILLIE EILISH

Para sorpresa de todos sus fanáticos, Billie Eilish reveló que ya son varias las ocasiones que intercambian mensajes privados con Drake, cabe destacar que hasta la fecha estas dos celebridades de la industria de la música no se han conocido en persona.

Drake ha sido duramente criticado por los fans de la cantante al revelarse que le manda mensajes privados, aún sabiendo que es menor de edad.

“Oh Drake, Dios. Drake es el mejor hombre con el que he hablado. Quiero decir, sólo intercambiamos mensaje por privado, pero el es tan bonito. Como que, él no necesita ser agradable. ¿sabes a lo que me refiero? El está en un nivel de su vida en el que no tiene que ser lindo, pero lo es ¿sabes?”, dijo Billie Eilish a Vanity Fair.

Estas declaraciones no fueron bien vistas por los fanáticos de la cantante, pues aseguran que es preocupante que el rapero de 33 años de edad intercambien mensajes con Billie Eilish, quien apenas tiene 17 años; hubo algunos que incluso lo acusaron de ser un pedófilo.

