Billie Eilish revela que ha estado pasando por una 'crisis de identidad'

La cantante de 18 años, Billie Eilish, reveló recientemente que a pesar de la fama y la fortuna, todavía tiene momentos en los que lucha por aceptar su identidad como megaestrella. De hecho, ha tenido varias experiencias en las que sintió que estaba fingiendo ser la persona que realmente es.

Eilish ha dicho en varias ocasiones que siente que a menudo habla con la gente como si estuviera en una entrevista, hablando con frecuencia de sí misma pero rara vez participando en un diálogo. En la entrevista más reciente de Vanity Fair, mencionó que todavía lucha con el hábito.

Sin embargo, ahora es más consciente de ello y tiene una perspectiva positiva sobre cómo puede cambiar su comportamiento. "Qué buen punto, nunca dejaré de hablar de eso", dijo Eilish. “Me siento mucho mejor ahora. Antes estaba tan insegura acerca de dónde estaba”.

Billie Eilish ha atravesado una crisis de identidad desde hace tiempo

A pesar de toda la fama, los fanáticos, los elogios y la adulación, Billie Eilish todavía lucha por aceptar quién es. Incluso recordó un momento extraño durante una actuación en el que se disoció por completo de sí misma, casi como si estuviera fingiendo ser ella misma.

“Desde hace un tiempo, realmente he tenido una crisis de identidad”, dijo Eilish. “Hice una actuación en un programa de radio, y durante todo el programa, sentí que estaba fingiendo ser Billie Eilish. Me sentí como si no me estuviera mirando a mí mismo”.

“Estaba como, viéndolo totalmente no desde mi propia perspectiva, y fue tan extraño. Sucedió varias veces en programas de premios similares y lo que sea. Me sentí como una parodia de mí mismo", agregó la cantante de ‘Bad Guy’.

Billie Eilish ha trabajado en sus problemas de identidad

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Billie Eilish ha luchado con problemas de identidad durante algún tiempo. Sin embargo, las cosas han mejorado. Tiene una mejor comprensión de sí misma y se da cuenta de que es una joven que naturalmente está pasando por cambios.

“Me he sentido mejor últimamente”, dijo Eilish. “Al igual que, olvidas que tengo literalmente 18 años. Es gracioso que se espere que me encuentre a mí mismo y me quede con eso, ¿sabes? Es como, ya sabes, estoy probando cosas diferentes”.

Antes de terminar con el tema agregó: “Estoy probando diferentes formas de vida y estilos y personalidades, y ya sabes, peinados, ropa y zapatos. Estoy probando muchas cosas diferentes porque soy como una jodida niña en crecimiento”.