Billie Eilish revela que era “súper religiosa” cuando era niña y su familia no

Billie Eilish dice que ella era 'súper religiosa' cuando era niña a pesar de que su familia no lo era: 'Eso continuó durante años', reveló la ganadora del Grammy.

Después de analizar la canción "One of Us" de Joan Osborne durante un episodio reciente de su podcast con Apple Music, "Me & Dad Radio", la cantante de 18 años, habló sobre su fe de la infancia y el impacto que ha tenido en sus puntos de vista religiosos actuales.

"No sé si alguno de ustedes lo sabe, creo que nunca he hablado de eso. Cuando era pequeña, como cuando era pequeña, era súper religiosa sin ninguna razón".

Billie Eilish continuó: "Mi familia nunca fue religiosa. No conocía a nadie que fuera religioso. Y por alguna razón cuando era niña, era increíblemente religiosa. Eso continuó durante años".

Se aferró a su fe antes de que desapareciera repentinamente, momento en el que se volvió "casi antirreligiosa".

Billie Eilish pierde su fe ¿Por qué?

"En un momento, no sé qué pasó. Simplemente desapareció por completo", recordó Billie Eilish, "Fue extraño. Porque entonces tuve un par de años de ser casi antirreligioso sin ninguna razón también. Y no sé por qué sucedió eso. No sé qué me hizo de esa manera".

Desde entonces, Billie Eilish dijo que ha ganado un aprecio por todas las religiones y ha disfrutado aprendiendo sobre lo que otros creen. Llamó a las personas con "mentes cerradas" que son "patéticas" y "cojas".

"Me ha encantado la idea de otras creencias. Creo que las personas con mentes cerradas, como personas como yo, hace un par de años, creo que es muy patético tener una mente cerrada, y es muy patético. Me encanta escuchar a la gente creencias. Me encanta hablar de lo que la gente cree y escuchar por qué creen en él y qué les hace creer en él, especialmente si no estoy de acuerdo", dijo.

Patrick O'Connell, el padre de Billie Eilish, intervino para agregar que él y la madre de la cantante, Maggie Baird, siempre apoyaron las creencias de su hija durante su educación en Los Ángeles.

"Desde mi punto de vista como padre, no fuimos a la iglesia. Realmente no hablamos de religión en absoluto. No era mucho en nuestra casa. Simplemente creíste", le dijo O'Connell. "Tenías este pensamiento organizado sobre todo el asunto, y pensé que era bastante maravilloso. No me opuse a eso. No dije: 'No puedes creer eso'".

Billie Eilish estuvo de acuerdo, afirmando que ahora está en una "posición muy neutral" y "abierta a casi todas las creencias".

"Me encanta la idea de que hay un Dios, entonces, ¿por qué no? ¿Cómo podría saberlo?" ella preguntó. "¿Cómo voy a decir que lo sé? No lo sé. Nadie lo sabe".

Padre de Billie Eilish aprecia su talento musical

Patrick O'Connell y su esposa demuestran su apoyo a su hija, Billie Eilish

Patrick O'Connell ha hablado previamente sobre la capacidad de Eilish para crear su propio arte e ideas desde una edad temprana.

"Me encanta su opinión sobre el mundo. Siempre ha dicho y hecho cosas interesantes, especialmente tomando fotos", le dijo a Nardwuar Serviette en 2019.

Te puede interesar: Mira lo que hace Billie Eilish con su nuevo amor sobre el sofá

Él continuó: "Solía hacer archivos enteros de sus fotos y hacer presentaciones de diapositivas con ellas y ponerlas a la música. Ella tomaba todas estas fotos, y todo estaba solo. No descubrí que estaban allí. hasta que revisé la tarjeta de memoria de la cámara".