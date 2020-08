Billie Eilish revela que “Bad Guy” fue inspirado en artistas mentirosos ¡OMG!

Billie Eilish es de las cantantes que no tienen miedo a expresar lo que sienten, y en los últimos años de su carrera ha ido muy lejos al decir lo que piensa. Y nada ha cambiado, pues recientemente atacó a los raperos de la industria musical e incluso reveló que “Bad Guy” fue inspirado en raperos “falsos”.

La estrella juvenil ha profundizado entre géneros a lo largo de su música y ciertamente ha dejado su huella en la industria. Sin embargo, parece que hay algunos aspectos de la industria musical con los que no está muy contenta, o al menos eso fue lo que dijo en una entrevista para la revista Heat.

Billie Eilish ha revelado que “Bad Guy”, tema musical que la catapultó a la fama, trata de raperos y artistas que se mienten a sí mismos

En la entrevista la joven explicó que "todos los raperos" están "mintiendo" sobre sí mismos. Si bien no mencionó ningún nombre, tal vez el sentimiento podría transmitirse a algunos artistas. En declaraciones a la revista Heat, a través de List.co.uk, el joven de 18 años explicó que es fácil "ver a través" de las personas que dicen ser ricas pero que en realidad no lo son.

Ella dijo: "Bad Guy trata más de personas que siempre mienten sobre sí mismas. Mucho de esto se trata de muchos artistas en este momento, muchos raperos. Siento que casi todos los raperos en este momento están mintiendo, sobre cuánto dinero tienen, sobre su casa y su ropa, etc."

Billie Eilish detesta a las personas falsas

Eilish agregó: "Es como, 'cállate, no tienes esto'. Es simplemente molesto, pues es muy fácil ver a las personas cuando hablan del dinero nada más, así que eso es todo de lo que hablan". Si bien estas son palabras fuertes para un recién llegada a la industria, su punto puede verse claramente.

A pesar de ser una de las artistas más importantes del mundo, la cantante todavía se ha mantenido relativamente arraigada, según su madre. En una entrevista reciente, la madre de Eilish, Maggie Baird, le dijo al Mirror que la joven estrella no ha cambiado mucho, antes de agregar que grabó el tema musical de James Bond No Time To Die recientemente lanzado en su habitación.

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish confirma su segundo álbum ¡Ya empezó a trabajar en ello!

Ella dijo: "Escuché que Billie es descrita como una de las estrellas más grandes del mundo y eso es muy difícil de procesar para mí. Vivimos exactamente de la misma manera, excepto que nuestra casa está llena de cosas, muchos más zapatos. Luego pasó a revelar que la intérprete de “My Future” usó su antigua habitación para grabar el nuevo tema de James Bond.