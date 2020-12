Billie Eilish revela nuevos detalles de su próximo álbum: 'No está lejos'

Marzo de 2021 marcará dos años desde que Billie Eilish lanzó su álbum debut ganador del Grammy, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, y desde entonces ha estado trabajando duro en el que será su segundo álbum de estudio.

En el Mercedes-Benz Interview Lounge durante el iHeartRadio Jingle Ball 2020 presentado por Capital One, la cantante de “Therefore I Am” reveló algunos detalles nuevos sobre su segundo lanzamiento y nos emociona tanto escucharlo.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish no pudo salir de gira este año debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la cantante usó su tiempo libre para trabajar en el álbum con su hermano Finneas y resulta que están muy cerca de terminarlo.

"Definitivamente está hecho al 50%", le dijo a JoJo Wright. "Estoy muy enamorada de esto. Con la mitad de su finalización, Eilish no pudo darnos una fecha de lanzamiento exacta, pero dijo que los fanáticos pueden esperar escucharlo en un futuro cercano.

La cantante también insinuó que no tendremos que esperar demasiado para obtener nueva música. Si bien dijo que no es un caso de "antes de lo que piensas" donde se lanzará de inmediato, el nuevo álbum "no está muy lejos".

La cantante también explicó que su próximo álbum tiene pistas que son de la experiencia personal en lugar de estar basadas en personajes de ficción como lo hizo en el pasado. “Este álbum es, como, muy poco inventado. Es algo real lo que pasa en mi cerebro”, dijo.

Luego, Billie Eilish habló sobre lo divertido que ha sido grabar este álbum: “Estoy muy emocionada. Este álbum ha sido tan natural, fácil, divertido y satisfactorio... Me siento mucho más seguro en mi escritura y en mi canto y como ser humano".