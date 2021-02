Billie Eilish revela nuevos detalles de su próximo álbum: “Está casi terminado”

La megaestrella de 19 años, Billie Elish, reveló a los fanáticos esta semana que la continuación de su LP debut récord de 2019, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, probablemente contará con 16 pistas.

Y ahora, la creadora de ‘All the Good Girls Go to Hell’ ha compartido una foto de estudio en Instagram, mientras se acerca al final del proceso de este nuevo álbum. Simplemente subtituló la fotografía granulada: "Casi terminado".

La cantante reveló recientemente: "No hay una canción, o una parte de una canción, que desearía que fuera esto o que quisiera que fuera aquello". Como mencionamos en La Verdad Noticias, Billie Eilish también les dijo a los fanáticos que comenzará una "nueva era" este año.

Ella dijo en una historia de Instagram en diciembre: "Será el fin de una era. Te voy a dar una nueva era. Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que publicar”. Al comienzo del clip, bromeó diciendo que no les dará a sus fans su nuevo álbum si siguen burlándose de su cabello verde.

Billie Eilish lanzará un audiolibro sobre su vida

Ella bromeó: "Que se jodan chicos. ¡Deja de burlarte de mí, Dios mío! Estoy haciéndote un álbum. No lo lanzaré si sigues burlándote de mi cabello. ¡Cállate!". Mientras tanto, la intérprete de 'No Time To Die' lanzará un álbum de fotos y un audiolibro sobre su vida y carrera.

La megaestrella del pop documentará su infancia y su meteórico ascenso a la fama como adolescente en el audiolibro, que es narrada por ella misma, mientras que en el álbum compartirá fotografías nunca antes vistas desde que era niña hasta viajar por el mundo.

El tomo se publicará el 11 de mayo en tapa dura y en formato electrónico. “Pasé muchas horas durante muchos meses revisando los álbumes y archivos de mi familia, seleccionando cuidadosamente todas las fotos de este libro. Espero que les guste", dijo Elish.

