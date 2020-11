Billie Eilish revela las verdaderas razones por las que no tiene pareja

Para empezar, conviene aclarar que Billie Eilish en ocasiones ha mencionado que ha tenido algunas experiencias que desplazaron el amor de sus principales intereses, los mismos que en La Verdad Noticias compartiremos contigo a lo largo de esta nota.

La intérprete californiana disfruta de mantener muchos, más bien, la mayoría de los aspectos de su vida en total privacidad, pero cuando se trata de parejas y romance, ha compartido algunas de sus experiencias, lo que te ayudará a entender por qué Billie prefiere mantenerse tan lejos de lo romántico.

Por su parte, a la famosa cantante se le ha encomendado la tarea de explicar en repetidas ocasiones que todas las canciones que escribe nacen de su experiencia, de lo que él vive y lo que ve a su alrededor, y aunque Billie Eilish ha revelado las historias detrás de algunas melodías, existen otros que siguen siendo un misterio para sus fans.

Billie Eilish es una de las celebridades más importantes dentro de la industria musical

Asimismo, según las declaraciones de la cantante, no ha tenido ningún éxito a lo largo de su vida amorosa, un claro ejemplo de ello nos lo ha dado su canción “Ojalá fueras gay”, o “Ojalá fueras gay”, donde fue la encargada de captar los sentimientos de un amor no correspondido revelando que prefería que el chico de su interés fuera gay para tener una forma de explicar que él no estaba interesado en ella.

Otro caso ocurrió cuandoBillie Eilish enfrentaba su retiro forzado del maravilloso mundo de la danza debido a una contundente lesión, dijo que, simultáneamente, vivía una relación amorosa donde su novio en ese momento no la trataba correctamente, combinación que la llevó a caer en episodios depresivos, que luego se agravaron, y por supuesto prefirió acudir a un profesional de la salud, con quien sigue lidiando aún hoy.

¿Billie Eilish tiene pareja?

Como bien sabemos, la intérprete ha dicho en varias ocasiones que una de las razones por las que prefiere un look con ropa holgada es para evitar comentarios y críticas de los demás sobre su cuerpo, sin embargo, esto surgió porque según las palabras de Billie Eilish, porque su los novios anteriores le hicieron perder la confianza en su cuerpo, sus medidas y demás, y ahora usa este estilo de atuendos.

Después de leer todo lo anterior, podemos concluir que han sido sus propias experiencias en el amor las que han provocado que Billie Eilish cambie su enfoque del romance y en lugar de buscar a una persona de la que quiera enamorarse, se centra en amar, ya que en diversas ocasiones a demostrado que ama su trabajo, pero eso no significa que le esté cerrando totalmente las puertas al amor y piense que en el futuro podrá encontrar a la persona ideal.

Y eso lo esperamos de verdad, porque es una persona magnífica y todos merecemos a alguien que nos ame y quiera compartir su vida con nosotros.

Y vamos, quien no querría compartir su vida con alguien tan exitoso y humilde como Billie Eilish, lo que debería saber es que esas personas que la lastimaron y la hicieron caer en sus fuertes inseguridades simplemente no se lo merecían, por eso. el universo se los quitó de su vida.

