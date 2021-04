Billie Eilish revela la lista de canciones de su segundo álbum de estudio

La ganadora del Grammy, Billie Eilish, está lista para lanzar la continuación de su aclamado disco debut 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' el 30 de julio. Fiel a su palabra, el LP cuenta con 16 canciones, incluidos sencillos lanzados anteriormente, 'Therefore I Am' y 'My Future'.

La megaestrella de 19 años les dijo a sus fans en Instagram: “¡Mi nuevo álbum 'Happier Than Ever' sale el 30 de julio! Esta es mi cosa favorita que he creado y estoy muy emocionada y nerviosa. En verdad deseo que lo escuches”.

Billie Eilish compartió un adelanto de 'Happier Than Ever'

Billie Eilish compartió un adelanto de 'Happier Than Ever'.

El hermano y productor de Billie Eilish, Finneas, es el único otro colaborador del álbum. La gran presentación se produce después que Eilish consistiera a los fanáticos esta semana con un fragmento de la canción principal del álbum.

En dicho adelanto, Billie aparece con sus mechones rubios en una silla dorada mientras canta: "Cuando estoy lejos de ti, soy más feliz que nunca". Como mencionamos en La Verdad Noticias, en febrero, la cantante de 'Bad Guy' reveló que su nuevo álbum contaría con 16 temas.

Y luego compartió una instantánea de estudio en Instagram, mientras se acercaba al final del proceso. Simplemente subtituló la fotografía granulada: "casi terminada". A continuación te compartimos la lista de canciones del nuevo álbum de Billie Eilish, 'Happier Than Ever':

'Getting Older' 'I Didn’t Change My Number' 'Billie Bossa Nova' 'my future' 'Oxytocin' 'GOLDWING' 'Lost Cause' 'Halley’s Comet' 'Not My Responsibility' 'OverHeated' 'Everybody Dies' 'Your Power' 'NDA' 'Therefore I Am' 'Happier Than Ever' 'Male Fantasy'

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.