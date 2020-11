Billie Eilish revela la espeluznante historia detrás de 'Everything I Wanted'

El tema 'Everything I Wanted' fue lanzado en noviembre de 2019, marcando el primer material nuevo de Billie Eilish desde la llegada de su aclamado álbum debut 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Un año después de su lanzamiento, la estrella del pop se sentó junto a su hermano y colaborador Finneas para discutir el sueño que inspiró la popular canción. Los artistas revelaron cómo fue su creación y cómo casi no se hizo.

“Estábamos al final del trabajo en el álbum debut de Billie y estábamos teniendo ese momento de duda en el que pensamos: '¿Tenemos todas las canciones para este álbum? ¿Deberíamos intentar escribir uno o dos más?'”, Dijo Finneas.

Billie Eilish contó el sueño que inspiró 'Everything I Wanted'

Luego Billie Eilish pasó a revelar que tuvo un sueño la noche anterior en el que murió después de saltar de un edificio. "Todo el sueño era que yo observaba cómo iba todo después de mi muerte", agregó la cantante de 18 años.

“Estuve allí y pude ver todo. Recuerdo que en el sueño había periódicos que decían: "La problemática Billie Eilish, de 16 años, finalmente se suicidó". Y mis mejores amigos estaban haciendo una entrevista y dijeron, 'Oh, nunca nos gustó mucho'”.

La pesadilla de Billie Eilish

La cantante dijo que la pesadilla era un reflejo de "todo lo que había estado pensando en una realidad horrible, horrible", y agregó que "no podía pensar en nada más" al día siguiente. Como resultado, Eilish y Finneas escribieron sobre el sueño.

"También estaba muy deprimido en ese momento y había tenido tendencias suicidas en el pasado", explicó Eilish. “Fue extraño contarle a Finneas sobre el sueño que tuve porque pensé, 'Bueno, tuve este sueño en el que obtuve lo que quería, que es, ya sabes, morir'”.

Eilish luego reveló que Finneas "no quería escribir sobre eso". “Creo que en realidad me asustó mucho escucharla articular su depresión de una manera que era más obvia de lo que lo estaba haciendo en el día a día”, dijo Finneas.

“Eso fue algo alarmante. Me volví bastante loco, y se lo dije", agregó el hermano de la cantante. Los otros miembros de la familia de Billie Eilish también le dijeron que no debería escribir sobre estos sentimientos.

"Fue tan intenso, y por eso no escribimos el resto durante probablemente medio año", agregó la estrella del pop. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la canción fue terminada una vez que su salud mental había mejorado.

Entonces se decidió entre los hermanos que el coro sería sobre su relación y cómo "se sacaron el uno al otro de lugares oscuros". Puedes encontrar el podcast completo de Song Exploder más arriba.