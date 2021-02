Billie Eilish revela la cantidad de canciones que tendrá su nuevo álbum

Después de que la pandemia de coronavirus cancelara la gira When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en mayo pasado, Billie Eilish utilizó su nuevo tiempo para trabajar en su próximo álbum de estudio con su hermano y productor Finneas.

Ahora, parece que Eilish finalmente pudo haber revelado cuántas canciones podemos esperar escuchar en su segundo LP. Hasta ahora, Billie Eilish ha revelado algunos avances de su próximo álbum.

En julio, debutó con su emotivo sencillo "My Future" junto con un video animado. Luego, en noviembre, obsequió a los fanáticos "Therefore I Am". Más recientemente, lanzó su tan esperada colaboración con Rosalía “Lo Vas A Olvidar” que se estrenó durante un nuevo episodio de Euphoria.

En julio de 2020 Eilish lanzó su emotivo sencillo "My Future"

Las pistas siguen a "todo lo que quería" de 2019, así como a su tema de James Bond "No Time To Die". A pesar de la nueva música que ha lanzado hasta ahora, Finneas reveló previamente que los fans no deberían esperar escuchar su nuevo álbum durante la pandemia.

“El álbum de Billie, y el mío, no serán un disco de COVID fastidioso”, dijo. “Tengo un deseo desesperado de no liberarlos durante la pandemia. Quiero que sea el álbum al que todos bailan en las calles".

Billie Eilish revela detalles de su segundo álbum

Ahora, parece que Billie Eilish acaba de confirmar cuántas canciones hay en su próximo álbum. Recientemente respondió algunas preguntas de los fans en Instagram, incluida una que preguntaba cuántas canciones hay en el próximo LP. Eilish luego escribió 1-16 en la publicación.

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, parece que el segundo álbum de Eilish puede incluir la asombrosa cantidad de 16 pistas. Como mencionamos en La Verdad Noticias, su LP debut ganador del Grammy incluye solo 14 canciones.

Aunque su próximo álbum aún no tiene fecha de lanzamiento, Eilish espera que los fans finalmente lo escuchen cuando sea el momento adecuado. "Estoy muy, muy feliz de haber podido hacer las cosas que estamos haciendo", dijo. “Y no puedo esperar a que escuches esta mierda”.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Twitter y mantente informado.