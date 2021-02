Billie Eilish revela exnovio secreto en su nuevo documental ¡OMG!

Si bien los fanáticos de Billie Eilish esperaban conocer su proceso de composición y una vista detrás de escena de sus conciertos en su documental de Apple TV +, Billie Eilish: The World's a Little Blurry, pocos podrían haber anticipado que aprenderían sobre un exnovio secreto.

Los rumores sobre la vida amorosa de la cinco veces ganadora del Grammy, de 19 años, han sido rampantes desde que entró por primera vez en la escena musical, pero nunca identificó de quién trataban sus canciones hasta el documental.

La cantante habló sobre las diversas pruebas y tribulaciones en su romance con su exnovio Brandon Quention "Q" Adams, pero ¿quién es él? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre el misterioso exnovio de Billie Eilish.

¿Quién es el exnovio de Billie Eilish, Q?

El documental de la cantante, Billie Eilish: The World's a Little Blurry, cubre su ascenso de cuatro años al estrellato, desde el debut de su primer éxito "Ocean Eyes" hasta su álbum de 2019 aclamado por la crítica When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a sus apariciones en conciertos.

Además de mostrar sus triunfos profesionales, la nativa de Los Ángeles también compartió detalles íntimos sobre su vida personal, como sus experiencias pasadas con las autolesiones, sus raíces como fan de Justin Bieber y su romance con Brandon "Q" Adams.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Q es un músico que actúa bajo el nombre artístico 7: AMP. Al igual que Billie, Q es originaria de Los Ángeles. La ex pareja tiene una diferencia de edad de cinco años y medio ya que Q nació en junio de 1996.

¿Por qué Billie y Q se separaron?

La pareja se mostró por primera vez juntos en el documental en un concierto de 2018. En ese momento, Billie tenía 16 años y Q 22. A medida que avanzaba la película, los espectadores vieron momentos más felices entre los dos.

Uno de ellos fue cuando fueron a patinar sobre hielo en su cumpleaños número 17. Sin embargo, la desaparición de su relación también se desarrolló. Billie llamaba a Q cuando él no asistía a sus conciertos y ella lo reprendía por conducir ebrio.

El día de San Valentín de 2019, Billie compartió que su novio no había hecho nada por ella. La pareja finalmente alcanzó un punto de ruptura a mediados de 2019. Aunque Q asistió a la actuación de Billie en Coachella en abril de 2019, la acción resultó ser demasiado poco y demasiado tarde.

Después de su programa, Billie intentó hablar con su novio, pero él no quiso. La cantante de ‘Bad Guy’ habló sobre el drama de su relación con sus padres, Maggie Baird y Patrick O'Connell. Poco después, Billie confirmó que se habían separado.

