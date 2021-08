Billie Eilish revela en entrevista cuál es su mayor miedo en la vida

Billie Eilish se ha caracterizado por ser muy transparente en lo que respecta a su vida privada, incluso si se trata de sus más grandes temores. En esta ocasión, la cantante juvenil abrió su corazón en entrevista para el diario británico The Guardian, a quien le confesó que la idea de quedarse sola es uno de sus peores miedos de la vida.

De acuerdo a las declaraciones de la cantante, este temor surge al saber que tiene muchos acosadores y personas que quieren hacerle daño. Por tal motivo, ella tiene miedo a quedarse sola y también evita en todo momento pensarlo, pues al hacerlo sufre de ataques de nervios.

La cantante asegura que sufre ataques de nervios con solo pensar en quedarse sola.

“No me gusta estar sola. Me gusta tener autonomía y vivir en el anonimato, pero me pongo muy nerviosa cuando estoy sola, es algo que me aterra. Tengo muchos acosadores y gente que quiere hacerme cosas malas”, declaró la intérprete de ‘bad guy’ a The Guardian.

¿Cómo supera sus miedos?

La equitación ha permitido que Billie supere los ataques de ansiedad, momentos de estrés y de enojo.

Asimismo, la cantante, quien tiene una gran amistad con Justin Bieber, confesó que a sus 19 años de edad aún pasa tiempo con sus papás: “Me da mucho miedo la oscuridad y no puedo evitar pensar en lo que puede haber debajo de la cama y de los sillones. Son miedos extraños e irracionales, así que sigo pasando mucho tiempo en casa de mis padres”.

Por último, ella aseguró que gracias a la equitación, disciplina que practica desde niña, hace frente a sus miedos, el estrés y el enojo: “Soy ecuestre y eso te obliga a ser fuerte y a segregar adrenalina. Acabo exhausta y, para mí, es la mejor forma de descargar toda la tensión. Estoy menos enojada y soy menos hipersensible desde que volví”.

¿Cuánto dinero tiene Billie Eilish?

La cantante incrementa su fortuna día a día y todo gracias al éxito de su música en las plataformas digitales.

Billie Eilish tiene un patrimonio aproximado de 30 millones de dólares, esto según los últimos reportes de la página Celebrity Net Worth. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cantante ganó 50 millones de dólares en 2019 y ha tenido ganancias de hasta 40 millones, según la RIAA.

Fotografías: Redes Sociales