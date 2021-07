Billie Eilish revela el nombre de su próximo single 'Happier Than Ever' 'NDA'

Billie Eilish es una de las intérpretes más exitosas de los últimos tiempos, por eso todos los fans están a la expectativa de saber cuando saldrá nueva música por parte de la intérprete americana.

El esperado segundo álbum de Eilish , Happier Than Ever, saldrá este mes y está preparando a los fans para el proyecto con otro sencillo.

El viernes (2 de julio), Eilish publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen contorsionada de su rostro para revelar su próximo sencillo, y no mantiene los labios sellados al respecto.

Titulada "NDA", la canción se lanzará el próximo viernes 9 de julio, junto con un video musical.

“LA CANCIÓN Y EL VIDEO DE 'NADA' SE SALARÁN EL PRÓXIMO VIERNES 9 DE JULIO JSHVKSJCIKSHCJSKCBUSKSK PRE-GUARDAR EN BIOOOOO”, subtitulo su publicación de Instagram.

Lo que se sabe del nuevo disco de Billie Eilish

Esta fue la publicación de Billie

Lanzó su último sencillo, "Lost Cause", hace un mes, el 2 de junio. La sensual canción de despedida alcanzó el puesto 27 en el Billboard Hot 100 y los fanáticos se volvieron locos con el video musical, que presentaba a Eilish y su chica escuadrón que tiene una fiesta de pijamas durante el día para celebrar a las hermanas antes que a los señores.

"NDA" será el quinto sencillo lanzado antes de su álbum Happier Than Ever , que saldrá el 30 de julio. Sus primeros tres sencillos, "My Future", "Therefore I Am" your Power", llegaron al top 10 de Hot 100, con “Por lo tanto yo soy” alcanzando el número 2.

