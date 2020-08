Billie Eilish revela el motivo por el cual su música es tan controvertida

Todo el mundo tiene algo que decir sobre la malhumorada sensación adolescente Billie Eilish. Mientras que The New Yorker la declaró "la cara cambiante del pop" y elogió su estilo vanguardista y su lirismo.

The Telegraph sintió que alentó el surgimiento del llamado "pop miseria". Entonces, ¿quién es Billie Eilish y por qué se ha convertido en el modelo de la angustia de la Generación Z? Irrumpiendo en la escena musical en 2016, la entonces de 13 años publicó la canción "Ocean Eyes" en su Soundcloud para su maestra de baile.

Según Vogue, su hermano coproductor, Finneas O'Connell, la llamó un día para decirle: "¡Amigo! Nuestra canción recibió mil reproducciones". A partir de ahí, el ascenso a la fama de Billie Eilish simplemente pareció crecer como una bola de nieve.

Billie Eilish fue acusada de queerbaiting

Mientras se convertía en una reina anti-pop, Eilish se ha destacado de sus contemporáneos con siniestros videos musicales y letras sombrías. Sin embargo, su repentina fama significaba que había adquirido una nueva responsabilidad y, finalmente, recibió críticas por varias razones.

"Cuando eres considerado un modelo a seguir, no puedes permitir que eso cambie la forma en que vives" dijo el cantautor a Entertainment Weekly en 2019 al agregar: "Tienes que ser exactamente por lo que la gente te ama.

" Al final del día, es Eilish quien se rió por última vez. Parece que cuanto más nerviosa se pone, más ha crecido su base de fans. Profundicemos más y descubramos la verdadera razón por la que la música de Billie Eilish es tan controvertida.

Cuando Billie Eilish lanzó "Wish you were gay" en 2019, varios de sus fanáticos LGBTQ + estaban extasiados y se preguntaron si la cantante acababa de salir del armario. Luego, los oyentes se tomaron el tiempo para prestar atención a la letra, que contaba una historia diferente.

Con líneas como "para salvar mi orgullo”, “para dar una explicación a tu falta de interés”, “no digas que no soy tu tipo”, “solo di que no soy tu orientación sexual preferida", quedó muy claro que el cantante de cabello azul no estaba saliendo en absoluto.

Naturalmente, Internet y la prensa tuvieron algo que decir sobre la pista. "Usar la homosexualidad para ser provocativa es vergonzoso en el mejor de los casos, como un cebo queer antagónico en el peor", señaló pride, y agregó: "Se siente una bofetada en la cara a una comunidad marginada que muere de hambre por la escasa variedad de música pop queer"..

Consciente de la reacción violenta, Eilish le dijo a PopBuzz: "En primer lugar, quiero ser tan claro que no se supone que sea un insulto. Siento que se ha malinterpretado un poco. Intenté con todas mis fuerzas que no fuera ofensivo.

Asimismo explicó: "La idea de la canción es que es una especie de broma. Es como 'Soy un imbécil y no me amas'. Y no me amas porque no me amas y esa es la única razón y desearía que no me amaras porque no amabas a las chicas ".

Billie Eilish y sus videos intensos

Entre todas las Selena Gomez, Ariana Grandes y Taylor Swift del mundo, Billie Eilish puede sentirse como una refrescante sensación anti-pop. Sus videos musicales son deliciosamente intensos: "cuando termina la fiesta" la tiene llorando sangre negra, "chico malo" la ve manchándose la boca con sangre y "deberías verme en una corona" es una pesadilla aracnofóbica, con tarántulas arrastrándose de la boca de Eilish.

¿Por qué tanta intensidad? Aparte del hecho de que sus fans lo han disfrutado por completo, la cantante le dijo a NPR en 2019: "Me encanta la idea de glorificar los mayores temores de la gente. Ya sabes, la gente está asustada por las agujas, la gente está asustada por las cosas bajo el cama ... realmente quería algo que te hiciera saltar un poco ". Básicamente, si se está quedando sin películas de terror para ver, tal vez agregue un par de videos de Eilish.

¿La mejor parte de todas sus imágenes espeluznantes? ¡La mayoría de ellos son reales! "Es muy importante que todo sea real para mí", continuó. "Como las lágrimas negras por el video de 'cuando la fiesta termine', todo eso es real.

Billie Eilish agregó: “La tarántula que sale de mi boca es real. Cuando mis ojos están negros y muy asustados, esos son contactos reales. Simplemente odio hacer todo CGI”.