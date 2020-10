Billie Eilish revela detalles de ‘Where Do We Go?’, su concierto online

En una de las primeras transmisiones en vivo a gran escala de un artista importante desde que comenzó la pandemia, Billie Eilish interpretará una versión reconfigurada del set de su postergada gira "Where Do We Go?”.

Usando múltiples cámaras y tecnología XR, el evento será un concierto virtual en un entorno renderizado en 3D, según el anuncio. Quinientos fanáticos preseleccionados podrán interactuar con Eilish virtualmente y en tiempo real durante todo el programa.

Un preshow tendrá lugar a las 5 pm ET el día del programa, debutando un nuevo clip exclusivo del próximo documental de Apple TV Plus de Eilish, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry". El preshow también contará con apariciones especiales y obsequios de contenido especial.

La cantante publicó detalles e información de entradas en su sitio web el martes. Como te informamos en La Verdad Noticias, el concierto online también brinda acceso a productos exclusivos y videos a pedido durante las 24 horas posteriores al espectáculo, así como a un evento previo al espectáculo. Los boletos cuestan 30 dólares.

Eilish publicó una foto de los ensayos del lunes por la noche en Instagram, escribiendo: “Desde el ensayo en el programa, te llevaré dentro de mi cabeza en entornos de xr locos. Y habrá un pre-show antes con trivia y una escena nunca antes", escribió.

Billie Eilish se reinventa como artista

Eilish había planeado estar de gira durante la mayor parte de 2020, pero la caminata se pospuso en marzo después de que se completaron sólo tres espectáculos, en Miami y Orlando, Florida y Raleigh, Carolina del Norte.

"Billie Eilish: The World's A Little Blurry", que se estrenará en los cines y en Apple TV Plus en febrero de 2021. La película está dirigida por el galardonado cineasta RJ Cutler, quien anteriormente dirigió su cámara hacia el mundo de la alta costura y la política.

Billie Eilish ha aumentado su popularidad en este 2020 a pesar de la pandemia.

Si bien Eilish tiene solo 18 años, la película ha estado en proceso durante varios años mientras estaba integrada en la gira de la famosa cantante en octubre de 2019, reporteros fueron testigos de cómo un equipo de filmación seguía a la cantante prácticamente a todas partes, y le dijeron que la gente estaba trabajando en un "documental que aún no se ha anunciado" no especificado.

Los informes sobre el acuerdo de Apple TV comenzaron a surgir en diciembre pasado. Una fuente dijo que la tripulación había estado siguiendo a Eilish durante muchos meses, posiblemente desde 2016.