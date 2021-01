Billie Eilish revela cuál es la mejor parte de ser famosa

Billie Eilish es una de las artistas musicales más populares del mundo. Ella tomó la industria por asalto después de lanzar su álbum debut de gran éxito, ‘When We Fall Asleep, Where Do We Go?’ en 2019 y no ha mirado atrás desde entonces.

Muchas celebridades hablan del rápido cambio que ocurre en sus vidas una vez que son lanzadas a la fama, y Eilish es una de ellas. Con frecuencia comparte sus sentimientos sobre cuánto ha cambiado su vida desde que se hizo famosa y lo difícil que puede ser lidiar con ello.

Billie Eilish dice que lo mejor de ser famosa es tener una voz

Billie Eilish dice que lo mejor de ser famosa es tener una voz

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la intérprete de 'All The Good Girls Go To Hell' se sentó recientemente con Vanity Fair para una entrevista íntima, durante la cual respondió una serie de preguntas personales.

Cuando se le pidió que describiera la fama en tres palabras, Billie Eilish dio una respuesta sincera. "Abrumador", dijo Eilish. "Surrealista e impactante”. Cuando se le preguntó cuál era la mejor parte de ser famosa, Eilish mencionó la enorme influencia que tiene su voz.

Debido a que es una figura pública, puede hablar sobre temas importantes y marcar la diferencia. "Yo diría... creo que solo... ya sabes, poder decir algo y ser escuchado", dijo Eilish. “Sí, tener una salida, tener una voz y una plataforma es increíble y poco común”.

Ella dice que lo peor de ser famosa es la falta de privacidad

Ella dice que lo peor de ser famosa es la falta de privacidad

Aunque ser famoso tiene numerosas ventajas, también existen muchas trampas. Para Billie Eilish, lo más importante es la falta de privacidad que tiene. "No hay privacidad nunca más, de ninguna manera", dijo Eilish, riendo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish decide alejarse de las redes sociales cual es el motivo

Sin embargo, señaló que a menudo puede olvidar que es famosa cuando va a la casa de sus padres y pasa el rato como una adolescente normal. "A veces me siento normal cuando estoy en la casa de mis padres, cuando estoy, ya sabes, andando en bicicleta", dijo Eilish.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.