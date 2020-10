Billie Eilish revela algunos detalles del video musical de "No Time To Die"

La canción, que se lanzó a principios de febrero, acompañará a la próxima película de James Bond del mismo nombre. En Instagram, Billie Eilish compartió una foto en blanco y negro de ella misma, subtitulándola con el video musical: "FINALMENTEEEEE 'No Time To Die' saldrá mañana".

Al tiempo que reveló que estará en vivo el jueves 1 de octubre. Eilish es el artista más joven en ser responsable de un tema de James Bond, y la primera artista estadounidense detrás de uno desde que Jack White y Alicia Keys se unieron para 'Another Way To Die' en 2008.

La canción también hizo historia en su lanzamiento, obteniendo la mayor semana de apertura de todos los tiempos para un tema de Bond. La canción fue la primera de la intérprete de 'Bad Guy' en 2020, más tarde lanzó el sencillo independiente 'My Future’ a finales de julio.

No Time To Die, la película del legendario espía, se ha enfrentado a numerosos reveses y retrasos debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Ahora la cinta está programada para su lanzamiento en el Reino Unido el 12 de noviembre y siete días después en México.

Billie Eilish confirma su documental

En otras noticias de Eilish, recientemente anunció detalles sobre su próximo documental, 'The World's a Little Blurry', que saldrá en Apple TV + y en los cines en febrero del próximo año. La cantante ha revelado que no pretende abrir tanto su corazón o tocar asuntos pertenecientes a su esfera más privada.

El largometraje ahondará en los comienzos de la, por lo general, hermética estrella de 18 años, el salto directo a la fama que le proporcionó su exitoso sencillo 'Bad Guy' y, por supuesto, su particular y original visión del mundo que le rodea.