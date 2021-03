Billie Eilish responde preguntas sobre su documental en un nuevo video

En un nuevo video publicado en el canal de YouTube de Apple TV, la artista ganadora del Grammy, Billie Eilish, se sentó a responder algunas preguntas sobre su nuevo documental, 'The World's A Little Blurry'.

"Se siente como si alguien estuviera apretando tu corazón", comienza Eilish. "Es muy desgarrador. Solo prepárate para muchas emociones". 'The World's A Little Blurry', que se estrenó en Apple TV + el 25 de febrero, narra la vida y la explosión de la carrera de Eilish.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el documental sigue a la sensación de ahora 18 años mientras realiza una gira y graba su álbum de estudio debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", álbum que ganó tres premios Grammy, incluido Álbum del año.

Cuando se le preguntó cómo surgió la película, Eilish explica que la idea surgió a principios de 2018. "Todos estábamos dando un salto de fe", dice. "Todos éramos bonitos, ¿cuál es la palabra? Escépticos, creo que es la palabra. ¡Simplemente no pensé que fuera a suceder nunca!".

"(Pensé) 'Nunca van a hacer un documental, nunca lo van a publicar en el mundo, nunca lo veremos'", continúa. "Pero lo hicieron, y es bueno". La breve sesión de preguntas y respuestas muestra la personalidad carismática de Billie Eilish.

Billie Eilish revela lo que sintió al ver su documental

En la entrevista no se censura a sí misma, y un chasquido muestra que la sesión de preguntas y respuestas requirió al menos algunas tomas diferentes. Eilish también señaló que ver el documental la tomó con la guardia baja.

Incluso afirma que había detenido el documental para agradecer a sus padres la primera vez que lo vio. También dice que el documental fue un poco traumático de ver, ya que muestra sus luchas continuas con la depresión, la ansiedad y el síndrome de Tourette.

La entrevista concluye diciéndole a los fanáticos que vean el documental mientras usan sus pijamas y se ponen cómodos. "Tienes que ver esta película en una pantalla grande. Apaga todas las luces, consigue una pijama y enciende una vela", finalizó.

