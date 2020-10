Billie Eilish responde de manera épica a un trol que criticó su cuerpo

Después de que un paparazzi de Billie Eilish llegó a Internet durante el fin de semana, sucedió lo que Eilish anticipó: fue criticada por su cuerpo. Pero, de todas las cosas que estamos dispuestos a aguantar en el año 2020, criticar a una joven de 18 años por su apariencia simplemente no es una de ellas.

En un artículo de la revista ELLE de 2019, Eilish, que entonces solo tenía 17 años, señaló que usa ropa de gran tamaño para mantener a raya a las críticas. "Tengo que usar una camiseta grande para que no te sientas incómodo con mis senos", dijo la cantante.

Billie Eilish suele recibir críticas por su cuerpo

Desde que dijo esas palabras en 2019 la famosa cantante no ha podido dejar ni un solo segundo su ropa holgada, ya que si usa algo remotamente ajustado, las redes sociales se lo recuerdan instantáneamente, y no de una manera agradable.

Por lo tanto, cuando Billie Eilish salió durante la pandemia con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, no fue sorprendente que llamara la atención de @GamesNosh, un reconocido trol de internet, quien comparó a la cantante con ‘una madre de 30 años’.

in 10 months Billie Eilish has developed a mid-30's wine mom body. pic.twitter.com/pMRFdZZ7mE — GamesNosh (@GamesNosh) October 13, 2020

Billie Eilish respondió a través de Instagram

No mucho después, la estrella del "Bad Guy" aparentemente respondió publicando un video de ella pasando junto a sus cinco premios Grammy y guiñando un ojo a sus seguidores. Sin embargo, esta no es la primera vez que Eilish estalla contra las personas que la molestan por su cuerpo.

También lo hizo en su cortometraje, ‘Not My Responsibility’, que debutó en el inicio de su gira mundial Where Do We Go?, en marzo. Además, habló sobre su decisión de usar ropa holgada durante un anuncio de Calvin Klein de 2019.

"No quiero que el mundo sepa todo sobre mí", dijo para la campaña. "Quiero decir, es por eso que uso ropa grande y holgada, nadie puede tener una opinión porque no han visto lo que hay debajo. Nadie puede decir, 'Oh, ella no es delgada. Nadie puede decir nada de eso porque no lo saben", dijo la intérprete de “My Future”.