Billie Eilish responde a las críticas sobre la canción de No Time To Die

James Bond ha visto a varias estrellas enormes interpretar sus temas musicales a lo largo de los años, desde Shirley Bassey hasta Sam Smith; sin embargo, la última cantante de la franquicia, Billie Eilish, recibió algunas críticas y ahora la estrella misma ha respondido.

Los fanáticos de James Bond se sorprendieron un poco cuando se anunció el año pasado que la joven estrella Billie Eilish interpretaría el tema musical de ‘No Time To Die’. Eilish, que en ese momento solo tenía 18 años, fue la primera estrella en aceptar el trabajo sin una larga carrera como cantante.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish sigue los pasos de Madonna, Sam Smith, Adele y Paul McCartney. Sin embargo, elegir a Eilish como cantante del tema fue una elección extraña para los fanáticos, lo que provocó una reacción violenta para la cantante de ‘Bad Guy’.

La canción fue lanzada en febrero de 2020 y recibió críticas muy favorables, ya que los tonos sensuales de la cantante encajan con la estética de James Bond casi al instante. En una nueva entrevista, Eilish explicó su reacción a esta respuesta y cómo se siente al respecto.

Billie Eilish respondió a las críticas

Sobre la respuesta a su participación en la película, la famosa cantante confesó: "Ese fue el período difícil. Luego agregó: “¿Por qué la gente no se preocuparía por el tema de su franquicia favorita? Eso es totalmente comprensible".

A pesar de la reacción violenta, agregó: “Pero lo que más me gusta es una mente abierta, especialmente cuando estaba cerrada antes. Me encanta cuando la gente no se limita a sus pretensiones, de la que soy totalmente culpable todo el tiempo".

El año pasado, la legendaria cantante de Bond, Shirley Bassey, incluso dio una respuesta a la nueva canción de Bond de Eilish. En una entrevista, la cantante galesa dijo: “Es un gran honor para un artista joven estar a la altura de las expectativas de Bond. Hizo un buen trabajo”.

