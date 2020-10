Billie Eilish realizará su primer concierto global en vivo en octubre

Billie Eilish ha actuado mucho durante la pandemia. Ella y Finneas estuvieron en The Tonight Show, dieron un concierto de Tiny Desk y ella actuó en la Convención Nacional Demócrata virtual.

Ahora, sin embargo, está lista para ofrecer su primer concierto transmitido en vivo para todo el mundo, ya que Eilish ha anunciado Where Do We Go? El Livestream .

El espectáculo se realizará en vivo desde Los Ángeles y se presentará en el sitio web de Billie Eilish el 24 de octubre a las 6 pm ET, impulsado por la plataforma de transmisión interactiva Maestro y con producción interactiva de lili Studios.

Billie Eilish extrañaba a sus fans y decide hacer un concierto virtual.

Billie Eilis manda mensaje a sus fans

La famosa cantante escribió en Instagram sobre la actuación: “Extraño hacer shows muchísimo así que estoy organizando una transmisión en vivo el 24 de octubre y no puedo esperar para actuar de nuevo. ¡Consigan sus entradas ahora!".

Los boletos están actualmente a la venta por 30 dólares, y desde ahora hasta el 11 de octubre a las 9 pm hora del Pacífico, los compradores anticipados de boletos tendrán acceso exclusivo a la mercancía de Eilish a un precio con descuento.

Se revelará merchandising adicional entre ahora y el día del espectáculo y estará disponible para todos los titulares de entradas.

Las ganancias de ciertos artículos de merchandising se destinarán a Crew Nation, un fondo benéfico creado para ayudar a los miembros de la tripulación afectados por todos los eventos cancelados en 2020.

Además de eso, los fanáticos también recibirán un código de Postmates para entrega gratuita en Estados Unidos para complementar la experiencia del concierto y de la música de Billie Eilish.