Billie Eilish reaccionó de forma brutal cuando Britney Spears escuchó su música

¿Te encanta Britney Spears? No estás solo. Billie Eilish demostró su fandom para la cantante de 38 años durante un episodio reciente de su programa “Me and Dad Radio”. La artista de 18 años estaba barajando canciones en su lista de reproducción cuando apareció "...Baby One More Time".

"Esta es, como, una canción increíble", dijo Eilish. "Amigo, esta era de Britney fue simplemente alucinante". La cinco veces ganadora del Grammy recordó cómo fue superada por la emoción después de ver a Spears rockear en sus éxitos en Instagram.

"Gracias también a Britney", continuó, "porque últimamente ha estado, o desde que estuve en Instagram, que es hace unas semanas ahora", publicó un par de videos de mis canciones y casi me cag* los pantalones. Te amo, Britney", confesó Eilish.

Además de ser fan del canadiense Justin Bieber, Billie es fiel seguidora de Britney, conocida también como la princesa del pop/Foto: Pinterest

Britney Spears baila al ritmo de Billie Eilish

Spears ha compartido varios videos de sí misma bailando con los éxitos de Eilish durante el año pasado. La semana pasada, la estrella del pop publicó un clip de ella misma realizando una rutina con el tema "Bury a Friend" de fondo.

También compartió imágenes de su estilo libre para "I love you" en junio y publicó un video de ella bailando al "Bad Guy" en 2019. Eilish dijo que también solía bailar con los hits de Spears en casa. "Solía bailar en la sala de estar [... Baby One More Time] en mi pequeño, pequeño y horrible altavoz", dijo.

Esta no era la primera vez que Eilish había demostrado que era fanática de Spears. También usó un atuendo con la cara de Spears para el iHeartRadio Jingle Ball Tour en 2019.

"Espero que lo vea", dijo Eilish a Extra ese año. "Quiero decir, no lo hice para que ella lo viera. Simplemente lo hice porque la amo y siempre trato de representarla. Oh, Dios, Britney es un ícono". La quiero mucho. Dios mío".

¡Parece que estas estrellas son fanáticas del trabajo del otro! ¿Quién estará dispuesto a una colaboración?