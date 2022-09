Billie Eilish: ¿qué es la agorafobia, el terrible miedo de la cantante?

Son cada vez los artistas que hablan de la salud mental sin tapujos y reconocen abiertamente cuando sufren algún tipo de problema de este tipo, como le ocurre a Billie Eilish, quien se ha pronunciado sobre este tema en varias ocasiones.

Recientemente, ha explicado que sufre agorafobia, es decir, miedo y ansiedad a los espacios abiertos exteriores, aunque ha tranquilizado a sus fans señalando que se está recuperando poco a poco.

Ha tenido lugar en el medio Australia Nova network, donde ha dicho que "no sale" porque está asustada:

"Solía salir y caminar y hacer cosas. Y no lo hago tanto. Porque la vida es un poco diferente".

Billie Eilish sufría durante sus conciertos

Al principio, lo pasaba muy mal durante las giras, aunque con el paso del tiempo ha comenzado el camino a su recuperación: "Al principio estaba como asustada de salir porque estaba preocupada pero ya estoy más tranquila al respecto. Ahora me siento más cómoda".

Los trucos de Billie Eilish para superar la agorafobia

Además, la intérprete de Bad guy ha dado algunos trucos que le han servido para combatir su miedo: ir en bicicleta por el campo mientras escucha el canto de los pájaros.

"He estado haciendo más cosas. Pero también he estado ocupada", ha añadido. "Estábamos en Nueva Zelanda y dimos un paseo en bicicleta… He estado saliendo más durante los últimos dos años", ha insistido orgullosa.

